Rot-Weiss Essen: Terminierung bis zum Saisonende steht fest

Essen. Der DFB hat die Spieltage in der 3. Liga bis zum Saisonende angesetzt. Die Termine von MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund II.

In der 3. Liga beginnt allmählich die finale Phase. Sowohl im Rennen um den Aufstieg als auch im Abstiegskampf geht es eng zu, vermutlich fallen die Entscheidungen erst im Endspurt der Spielzeit - und für diesen Zeitraum hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) an diesem Donnerstag die zeitgenauen Spielansetzungen veröffentlicht.

Nun können sich die Fans der Revierklubs MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund II die Termine für die letzten vier Spieltage im Kalender anstreichen. Wobei ohnehin klar war: Am abschließenden 38. Spieltag finden alle Partien gleichzeitig statt - nämlich am Samstag, 27. Mai, um 13.30 Uhr.

MSV Duisburg spielt zwei Mal am Freitagabend

In den drei Wochen zuvor muss der MSV Duisburg zwei Mal in Serie am Freitagabend antreten: erst zuhause gegen Aue, dann in Ingolstadt. Am 37. Spieltag treffen die Zebras sonntags auf den 1. FC Saarbrücken.

Bei RWE stehen an den letzten vier Spieltagen keine Abendspiele mehr an. Samstagnachmittags geht es gegen Meppen und Halle, dazwischen liegt die Sonntags-Partie gegen 1860 München.

Etwas abwechslungsreicher sieht es bei der U23 des BVB aus, die sch sonntags mit Viktoria Köln, montags mit Aue und samstags mit Bayreuth duelliert.

3. Liga: Die Spieltage 35 bis 38 in der Übersicht

35. Spieltag

Freitag, 5. Mai

MSV Duisburg - Erzgebirge Aue (19 Uhr)

Samstag, 6. Mai

1860 München - SC Freiburg II

SV Elversberg - SpVgg Bayreuth

SV Meppen - Rot-Weiss Essen

Hallescher FC - FC Ingolstadt

Dynamo Dresden - Wehen Wiesbaden (alle 14 Uhr)

Sonntag, 7. Mai

VfB Oldenburg - 1. FC Saarbrücken (13 Uhr)

Viktoria Köln - Borussia Dortmund II (14 Uhr)

Montag, 8. Mai

SC Verl - VfL Osnabrück (19 Uhr)

36. Spieltag

Freitag, 12. Mai

FC Ingolstadt - MSV Duisburg (19 Uhr)

Samstag, 13. Mai

Wehen Wiesbaden - SC Verl

Waldhof Mannheim - VfB Oldenburg

FSV Zwickau - Dynamo Dresden

1. FC Saarbrücken - Hallescher FC

SC Freiburg II - SV Elversberg

SpVgg Bayreuth - Viktoria Köln (alle 14 Uhr)

Sonntag, 14. Mai

Rot-Weiss Essen - 1860 München (13 Uhr)

VfL Osnabrück - SV Meppen (14 Uhr)

Montag, 15. Mai

Erzgebirge Aue - Borussia Dortmund II (19 Uhr)

37. Spieltag

Freitag, 19. Mai

1860 München - Waldhof Mannheim (19 Uhr)

Samstag, 20. Mai

Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt

SV Elversberg - Wehen Wiesbaden

Borussia Dortmund II - SpVgg Bayreuth

Viktoria Köln - VfL Osnabrück

Hallescher FC - Rot-Weiss Essen

SC Verl - SC Freiburg II (alle 14 Uhr)

Sonntag, 21. Mai

VfB Oldenburg - FSV Zwickau (13 Uhr)

MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken (14 Uhr)

Montag, 22. Mai

SV Meppen - Dynamo Dresden (19 Uhr)

38. Spieltag

Samstag, 27. Mai

Wehen Wiesbaden - Hallescher FC

VfL Osnabrück - Borussia Dortmund II

FC Ingolstadt - SV Elversberg

Waldhof Mannheim - MSV Duisburg

Rot-Weiss Essen - SC Verl

Dynamo Dresden - VfB Oldenburg

FSV Zwickau - 1860 München

1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln

SC Freiburg II - SV Meppen

SpVgg Bayreuth - Erzgebirge Aue (alle 13.30 Uhr)

