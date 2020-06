Rot-Weiss Essen verlängert Vertrag mit Routinier Kevin Grund

Routinier Kevin Grund (32) wird auch über den Sommer hinaus das Trikot von Rot-Weiss Essen tragen. Der auslaufende Vertrag wurde am Dienstag verlängert, so dass Grund an der Hafenstraße in seine zehnte Spielzeit geht.

„Wir haben schon frühzeitig die Gespräche mit Kevin aufgenommen und ihm signalisiert, dass wir weiter mit ihm zusammenarbeiten wollen“, sagt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak. „Kevin ist sowohl auf als auch neben dem Platz ein enorm wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und wir sind froh, ihn weiterhin bei uns zu haben.“

Spielintelligenz und enorme Ruhe

Auch Cheftrainer Christian Titz lobt: „Kevin war in dieser Saison ein absoluter Leistungsträger, auf den wir uns jederzeit verlassen konnten. Neben seiner Spielintelligenz strahlt er enorme Ruhe aus und tut damit vor allem seinen jüngeren Mitspielern sehr gut.“

Bereits seit 2011 ist Grund für Rot-Weiss Essen am Ball und damit der dienstälteste Spieler im Kader. In der Saison 2019/2020 stand der Linksverteidiger in 22 Regionalliga-Partien in der Startformation, insgesamt bringt er es auf 285 Pflichtspiele für RWE.

Rot-Weiss ist eine Herzensangelegenheit

„RWE ist mein Verein und mit seinen Fans ist es eine absolute Herzensangelegenheit für mich“, sagt Kevin Grund und betont: „Das ist keine Floskel. Ich kann es kaum erwarten, bald endlich wieder Gas zu geben und hoffe, im nächsten Sommer gemeinsam mit den Fans den Aufstieg feiern zu können.“