Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen: Wen Dabrowski nach dem 0:1 in Braunschweig lobt

Braunschweig. Christoph Dabrowski war mit der 0:1-Niederlage bei Eintracht Braunschweig einverstanden. Ein Spieler von Rot-Weiss Essen bekam ein Extralob.

Ein XXL-Test zum Abschluss des Trainingscamps: Rot-Weiss Essen verlor an diesem Samstag nach 120 Minuten 0:1 (0:1) bei Eintracht Braunschweig. „Das war ein fordernder Gegner am Ende des Trainingslagers. Die Jungs sind marschiert und haben es versucht. Wir ziehen ein gutes Resümee aus den Tagen“, sagte Christoph Dabrowski.

Der Trainer war vor allem mit dem ersten Drittel zufrieden. „Die ersten 40, 45 Minuten hatten wir eine gute Kontrolle und hatten die ein oder andere Möglichkeit, mit 1:0 in Führung gehen zu können. Leider waren wir nicht effektiv genug“, so Dabrowski. Thomas Eisfeld (19. Minute), Isaiah Young (25.) und Moussa Doumbouya (30.) hatten gute Chancen, nutzten sie aber nicht.

Zwei Szenen, dann war die Partie gekippt: Zum einen verletzte sich Doumbouya. Er fiel auf die Schulter, musste ausgewechselt werden. Seine Präsenz fehlte fortan im Strafraum. „Moussa hat viele Bälle festgemacht, für Entlastung gesorgt und den Mitspielern die Bälle weitergeleitet. Das wurde dann weniger“, sagte Dabrowski. Kurz nach dem Abpfiff gab es noch keine Diagnose. Wie lange Doumbouya ausfallen könnte: komplett offen. „Ich hoffe, dass er nicht schwerwiegender verletzt ist.“

Zum anderen erwachte die Eintracht plötzlich. Jannis Nikolaou hatte die Doppelachance (45./47.), kurz darauf tanzte Anthony Ujah durch die Hintermannschaft. Er überlupfte Torwart Jakob Golz, das Tor des Tages (49.). Rot-Weiss baute zusehends ab.

RWE: Dabrowski wechselt wie angekündigt durch

Das blieb so, auch oder gerade weil Christoph Dabrowski durchwechselte. Das hatte er vor dem Spiel angekündigt: Jeder solle seine Einsatzzeiten bekommen. Kein Torschuss gelang seiner Mannschaft in den zweiten 60 Minuten, vor allem in der Offensive war das zu wenig. „Die Durchschlagskraft war ein Thema, sie bleibt auch ein Thema“, betonte Dabrowski.

Zudem wurde deutlich, dass dem Kader noch die ein oder andere Alternative gut täte: Ron Berlinski war nach Doumbouyas Ausfall die einzige nominelle Sturmspitze im Team. Und da Ekin Celebi verletzt fehlte, wurde auch auf der Außenverteidigung ordentlich rotiert. „Ich hätte mich natürlich gefreut, dass Celebi sich noch einmal mehr einspielen konnte, hoffentlich ist es nichts Schlimmeres an der Leiste“, so Dabrowski. Immerhin: Andreas Wiegel gab sein Comeback.

Sonderlob für Ersatztorwart Felix Wienand

Wo er sich keine Sorgen machen muss: im Tor. Jakob Golz ist zurück und war in Hälfte eins da, wenn er gebraucht wurde. Vertreter Felix Wienand zeigte nach der Pause, was er kann. Drei Schüsse entschärfte er stark; zwei Versuche von Maurice Multhaup, einen von Rayan Philippe. „Er hat sich super entwickelt, er ist sehr präsent, hat eine gute Kommunikation und gute Reflexe. Ich habe keine Bauchschmerzen, falls mal etwas passieren sollte“, lobte Dabrowski.

Zwei Tage hat die Mannschaft nun frei. Dienstagnachmittag trifft sich das Team zur ersten Einheit nach dem Trainingslager. An diesem Mittwoch testet Rot-Weiss Essen dann gegen den Oberliga-Aufsteiger Adler Union Frintrop (19 Uhr/Am Hallo).

Hier gibt es weitere News und Hintergründe zu RWE

„Hier ist mehr drin“ – Harenbrock über den Schlussspurt

Dabrowski-Interview Teil eins: So geht er mit der Fankritik um.

Dabrowski-Interview Teil zwei: Das ist der Plan für 2023/24.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE