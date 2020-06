Rot-Weiss Essen wird sich von sieben Spielern trennen

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen treibt seine Personalpläne voran. Am 30. Juni 2020 endet die Saison offiziell und damit auch die Vertragslaufzeit von zehn RWE-Akteuren. Sieben Spieler werden den Verein definitiv verlassen: Philipp Zeiger, Robin Heller, Marcel Lenz, Enzo Wirtz (zum SV Rödinghausen), Jonas Erwig-Drüppel, Hedon Selishta und José-Junior Matuwila tragen in der neuen Saison nicht mehr das RWE-Trikot.

Mit den Spielern Marcel Platzek, Maximilian Pronichev und Cedric Harenbrock, deren Verträge ebenfalls zum 30. Juni auslaufen, befinden sich die Verantwortlichen noch in Gesprächen.

„Jeder einzelne dieser Spieler habe in der zurückliegenden Saison alles für den gemeinsamen Erfolg gegeben - sowohl auf dem Platz, als auch in der Kabine“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. „Nicht zuletzt die unmittelbare Bereitschaft zur Kurzarbeit im Rahmen der Coronakrise und die dadurch geäußerte Solidarität mit dem Verein zeigen den guten Charakter der Jungs“, sagt Sportdirektor Björn Nowak.

Philipp Zeiger zählt zu den Dienstältesten bei RWE

Philipp Zeiger zählt zu den dienstältesten Rot-Weissen und lief in der Saison 2014/2015 erstmals für RWE auf, wo er insgesamt 175 Pflichtspiele absolvierte. Robin Heller schloss sich den Essenern im Juli 2015 an und trug 99 Mal das RWE-Trikot. Torwartkollege Marcel Lenz stieß zwei Spielzeiten später dazu (24 Partien).

Angreifer Wirtz spielte seit Sommer 2018 für RWE und kommt auf insgesamt 43 Einsätze, Erwig-Drüppel kam Anfang 2019 (11 Pflichtspiele), Hedon Selishta brachte es seit Beginn dieser Saison auf 14 Einsätze. Der im Winter ausgeliehene José-Junior Matuwila (zwei Einsätze) kehrt zu seinem Stammverein 1. FC Kaiserslautern zurück.