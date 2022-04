RWE-Boss Marcus Uhlig nach gescheitertem Einspruch: "Steigen trotzdem auf"

Duisburg. Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen ist mit seinem Einspruch beim Verbandsgericht gescheitert. RWE-Boss Marcus Uhlig reagiert auf das Urteil.

Knapp vier Stunden nach Beginn der Berufungsverhandlung in der Sportschule Wedau stand fest, was Fans und Verantwortliche des Fußball-Regionalligisten befürchtet hatten. Das abgebrochene Spiel zwischen RWE und Preußen Münster wird endgültig mit drei Punkten und 2:0 Toren zugunsten der Gäste gewertet. Das bestätigte das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) am Donnertagabend in letzter Instanz.