RWE-Boss Uhlig: "Richtige Derby-Stimmung kommt nicht auf"

Essen. Es steht das Duell zwischen RWE und RWO an. Doch große Derby-Stimmung kommt angesichts der Einschränkungen bei RWE-Boss Marcus Uhlig nicht auf.

Rot-Weiss Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen - das klingt nach einem packenden Derby, einer vollen Hafenstraße sowie knisternder und elektrisierender Atmosphäre schon weit vor dem Anpfiff. Doch wenn die Partie am Samstag (15.30 Uhr) in Essen angepfiffen wird, ist diesmal alles anders. Nur 500 Zuschauer dürfen aufgrund der Corona-Situation ins Stadion, Gästefans sind ohnehin nicht gestattet. "So richtige Derby-Stimmung kommt nicht auf", gibt RWE-Boss Marcus Uhlig am Donnerstag im Gespräch mit RevierSport unumwunden zu.

Sorgen, dass die fehlende Stimmung von den Tribünen auch das Geschehen auf dem Platz beeinflusst, macht sich der 49-Jährige aber keine: "Alle Spieler wissen, worum es geht. Mit der Intensität auf dem Rasen wird das nichts zu tun haben." Der Fokus ist klar: Das Sportliche steht an erster Stelle.

RWE ist der Favorit

Und in sportlicher Hinsicht scheint RWE im Vorteil zu sein. Nach acht Spielen ist die Mannschaft von Christian Neidhart noch immer ungeschlagen. RWO dagegen kämpft sich erst langsam aus der Abstiegszone heraus. Am Mittwoch gelang beim 3:1-Erfolg über die Sportfreunde Lotte der zweite Sieg der Saison, wodurch die Abstiegsränge verlassen werden konnten. Während die Kleeblätter also im Einsatz waren, musste RWE unfreiwillig zuschauen. Das Spiel bei Borussia Mönchengladbach II wurde bekanntermaßen aufgrund eines Corona-Falles bei den Fohlen abgesagt.

Von einem Vor- oder Nachteil aufgrund der längeren Pause will Uhlig zwar nichts wissen, aber: "Es ist total ärgerlich, wenn ein Spiel kurzfristig nicht stattfindet." Denn RWE hatte sich natürlich auf das Spiel in Mönchengladbach vorbereitet und die Trainingssteuerung in den Tagen zuvor dementsprechend angepasst.

Bisher keine Corona-Fälle bei RWE

Doch wenn diese Woche eines gezeigt hat, dann, dass in dieser außergewöhnlichen Saison so gut wie auf gar nichts Verlass ist. Gleich fünf Spiele konnten am Mittwoch coronabedingt nicht stattfinden. "Wir müssen jeden Tag mit allem rechnen", ist sich Uhlig der komplizierten Situation - insbesondere für die Vereine - bewusst. Maximale Flexibilität sei nötig, um die Saison zu absolvieren. Bislang sind Corona-Fälle bei RWE ausgeblieben.