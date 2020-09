RWE darf vor 100 Fans ran - dennoch fehlt "der 12. Mann"

Essen. Jörn Nowak, Sportchef von Rot-Weiss Essen, spricht vor dem DFB-Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld über den Saisonstart und die Vorfreude.

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen ist enttäuschend in die Saison gestartet. Das 1:1 gegen Wiedenbrück stellt niemanden an der Hafenstraße zufrieden. Nach einer ausführlichen Analyse richtet sich der RWE-Fokus nur noch auf das nächste Spiel: gegen Arminia Bielefeld (Montag, 14. September 2020, 18.30 Uhr, Stadion Essen).





Noch am Mittwoch flatterte eine gute Nachricht im Vorfeld der Partie ins rot-weisse Haus. RWE darf 100 Fans ins Stadion lassen. Vor dem Pokal-Match gegen den Bundesliga-Aufsteiger sprachen wir mit Essens Sportchef Jörn Nowak (34).

Herr Nowak, ist die Enttäuschung vom letzten Wochenende mittlerweile verflogen?

Jörn Nowak: Gänzlich noch nicht, aber es geht ja direkt weiter. Natürlich wären wir gerne mit einem anderen Ergebnis gestartet. Das ist doch klar. Wir haben das Spiel vernünftig und ausführlich analysiert und der Trainer hat einige Dinge angesprochen. Die Mannschaft weiß, dass sie sich steigern muss. Das Wiedenbrück-Spiel und auch die Punkte kommen nicht wieder. Daher müssen wir uns voll auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

Die nächste Aufgabe steht am Montag im DFB-Pokal an: Arminia Bielefeld kommt an die Hafenstraße. Wie groß ist die Vorfreude?

Nowak: Die Vorfreude ist groß. Man hat nicht alle Tage die Möglichkeit, sich mit einem Bundesligisten in einem Pflichtspiel zu messen. Klar ist aber auch, dass das Spiel mit Zuschauern noch mal ein ganz anderes Flair hätte. Die Hafenstraße wäre wohl ausverkauft gewesen. Jeder weiß, was dann für eine Atmosphäre hier geherrscht hätte. Ein Fußballfest steht und fällt mit der Anwesenheit der Zuschauer. Ein leeres Stadion führt uns vor Augen, dass wir uns immer noch in ganz besonderen Zeiten befinden. Wir nehmen die Situation letztlich aber natürlich an. Die Spieler konnten sich jetzt schon einige Zeit auf die leeren Stadien einstellen.

Fast ohne Zuschauer: Wie groß ist der Nachteil für RWE?

Nowak: Uns fehlt der 12. Mann definitiv. Davon leben ja die Pokalduelle David gegen Goliath. Ein volles Haus und lautstarke Unterstützung haben den klassentieferen schon oft getragen und entscheidend dabei geholfen, den Favoriten zu schlagen oder an den Rande des Ausscheidens zu bringen. Auch Rot-Weiss Essen war ja in den vergangenen Jahren mehrfach nah dran, für eine Überraschung zu sorgen. Die Situation ist aber so wie sie ist. Im Moment können wir uns nur glücklich schätzen, dass wir unserem Beruf überhaupt nachgehen können.

Wie stark ist Arminia Bielefeld?

Nowak: Wir haben sehr akribisch geschaut, wo die Stärken von Arminia liegen. Sie sind hoch verdient in die Bundesliga aufgestiegen und leben noch von dieser Euphorie. Uns erwartet ein starker Erstligist am Montag.





Für Marcus Uhlig ist es ein ganz besonderes Spiel...

Nowak: Ja, klar. Marcus hat viele Jahre in Bielefeld gearbeitet. Wir freuen uns, dass wir ihm dieses Spiel durch den Niederrheinpokal-Sieg ermöglichen konnten. Jetzt gilt es in diesem einen Spiel die Chance zu suchen, auch die große Überraschung zu schaffen und weiterzukommen.

Kurz zurück zur Regionalliga: Rot-Weiss Essen spielt erst wieder in zwei Wochen in der Liga. Dann beim BVB II. Lohnt es sich überhaupt, im September auf die Tabelle zu schauen?

Es macht nie viel Sinn, im September auf die Tabelle zu schauen. Schon am ersten Spieltag haben ja sieben Teams pausiert. Ich glaube, dass sich erst nach der Hälfte der Hinrunde in etwa herauskristallisiert, wie stark die Mannschaften sind. Das verzerrte Tabellenbild wird uns noch die ganze Saison über begleiten. Trotzdem hat der Verband die Wertungsszenarien klar definiert. Wir sollten also alles dafür tun, dass wir konstant unsere Punkte holen und uns ganz oben festsetzen. Wir hoffen aber natürlich, dass alle Spiele in dieser Saison gespielt werden können und darüber hinaus alle gesund bleiben.