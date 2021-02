Netzreaktionen zur Pokal-Sensation: „RWE hat mehr Bundesligisten geschlagen als Schalke“

Essen. An diesen Abend werden sich in Essen noch viele Fußballfans lange erinnern. Im DFB-Pokal wirft RWE Bayer Leverkusen raus. Die Netzreaktionen.

Die Sensation ist perfekt. Rot-Weiss Essen steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. In einem dramatischen Spiel setzte sich der Regionalligist gegen den haushohen Favoriten Bayer Leverkusen durch (2:1). Und das erst in der Verlängerung.

Mehr News und Informationen zu Rot-Weiss Essen:

Nachdem Leon Bailey (105.) den Bundesligisten aus dem Rheinland in Führung gebracht hatte, drehte RWE das Spiel im zweiten Durchgang der Verlängerung sensationell durch späte Tore von Oguzhan Kefkir (108.) und Simon Engelmann (117.).

RWE-Fans feiern ihre Mannschaft in den sozialen Medien

Im Anschluss kannte die Freude beim Spitzenreiter der Regionalliga West keine Grenzen mehr. Die Profis fielen nach Schlusspfiff ungläubig zu Boden, fielen sich in die Arme, in den Interviews bei Sky suchten sie vergeblich Worte, um zu beschrieben, was sich in 120 Minuten an der Hafenstraße ereignet hatte.

Doch nicht nur die Profis konnten ihr Glück über den unverhofften Einzug in die nächste Pokalrunde nur schwer begreifen. Auch die vielen Fans des Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet feierten den Sieg gegen Leverkusen – aufgrund der Coronavirus-Pandemie zwar nicht im Stadion, dafür unter anderem in den sozialen Medien.

Ein Twitter-Nutzer stellte etwa fest, dass die Rot-Weissen durch den Sieg gegen Bayer Leverkusen in der laufenden Saison nun mehr Bundesligisten geschalgen haben als der Revier-Rivale Schalke 04. Denn schon in der ersten Pokalrunde besiegte RWE überraschend Arminia Bielefeld. Schalke hingegen (Tabellenletzter in der Bundesliga) kann in der laufenden Spielzeit nur einen Sieg verzeichnen - Anfang Januar gelang den Gelsenkirchenern ein 4:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim.

Für Sie haben wir einige der besten Netzreaktionen auf die Essener Pokalsensation gesammelt: (rha)

RWE hat diese Saison mehr Bundesligisten geschlagen als Schalke 04 — Kevin (@stadiontouri) February 2, 2021

Tolle Leistung von #RWE(das sag ich als #RWO Fan)und verdient.Unser ehemaliger Torwart #DanielDavari spitzenmäßig gehalten,unser ehemaliger Stürmer #SimonEngelmann mit dem Siegtreffer.Unser ehemaliger sportlicher Leiter #JörnNovak hat alles richtig gemacht 😉😉 — Die Doro /NRW (@mialilly2303) February 2, 2021

Das Motto des Abend im Video! Was eine geile Truppe! Was ein unvergesslicher Abend, wenn auch schweren Herzens nur auf der Couch und nicht in der zweiten Heimat Hafenstraße. Nur der RWE! #RWEB04 pic.twitter.com/LrlrTqBiC7 — Metze (@mad_zelder) February 2, 2021

Das Spiel ist auuus! Helmut Rahn jubelt im Himmel! ROt-Weiß Essen (4.Liga) schmeißt Leverkusen aus dem Pokal! Wat is dat denn? #RWE großartig! #RWEB04 — Alfred Draxler (@AlfredDraxler) February 2, 2021

Falls Borussia Dortmund im Viertelfinale auf RWE treffen sollte, wäre es eine coole Aktion Geistertickets zu verkaufen um die Freunde aus Essen noch zusätzlich zu unterstützen. #BVBSCP #RWEB04 #DFBPokal — Joe (@_Ghurt) February 2, 2021

#mitessenspieltmannicht@bayer04fussball habt RWE ja nicht so "weggeknallt" - es geht nicht um die Allutreffer Jungs, ihr müssen bei diesem Sport schon netzen :D — C.Crom (@C_Crom) February 2, 2021

6 - @rot_weiss_essen steht zum 6. Mal insgesamt und zum ersten Mal seit 1993/94 im Viertelfinale des @DFB_Pokal - damals drang RWE als Zweitligist sogar bis ins Finale vor. Sensation. #RWEB04 pic.twitter.com/BYRgdGLPTz — OptaFranz (@OptaFranz) February 2, 2021

Ich fasse das alles nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich sitze hier zu Hause und kann nicht an der Hafenstraße sein. Es ist so schön und so traurig. Nur der RWE #RWEB04 — Joachim Schultheis (@joschultheis) February 2, 2021