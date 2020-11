RWE erspielt sich in Bergisch Gladbach glanzlosen 2:0-Sieg

Mit einem Minimalaufwand kam Rot-Weiss Essen beim Abstiegskandidaten SV Bergisch Gladbach zum glanzlosen 2:0-Sieg und wichtigen drei Punkten sowie zu der Erkenntnis, dass man die eingespielte Stammelf ohne Not lieber nicht verändert. Am Ende benötigten die Rot-Weissen zwei Chancen vom Punkt, um hier mit einem blauen Auge davon zu kommen.

RWE-Coach Christian Neidhart stellt die Aufstellung um

Das Ende einer weiteren Englischen Woche war dann auch für RWE-Coach Christian Neidhart Anlass genug, an seiner Startelf “herumzuwerkeln”. Joshua Endres bekam auf links seine nächste Chance, dafür war Oguzhan Kefkir gar nicht erst im Kader. Und auf der anderen Seite tat sich einiges: Jonas Behounek rückte auf den rechten Verteidigerposten, Sandro Plechaty dafür auf die rechte Angriffsseite und Isaiah Young, der zuletzt gegen Rödinghausen einen etwas überspielten Eindruck gemacht hatte, durfte sich auf der Tribüne ausruhen. Amara Condé blieb diesmal in der Startelf, weil auch Kapitän Marco Kehl-Gomez eine Ruhepause im Bergisch Gladbacher Sonnenschein vergönnt war. Erstaunlich, welche Namen bei so einer Partie erst überhaupt keine Rolle spielten, angefangen von Neuzugang Max Weber.

Die Gastgeber starten forsch

Der Partie haben die Veränderungen in der ersten Halbzeit nicht gut getan. Die Gastgeber, bisher nur mit einem Sieg auf den Abstiegsplätzen, begannen frech und forsch und beschäftigten den hohen Favoriten in den ersten zehn Minuten erst einmal in der eigenen Hälfte. Erst ganz allmählich kamen die Gäste besser auf Touren, das ganze wirkte schon recht gemütlich bei Ballbesitz. Da die Gladbacher um jeden Ball kämpften und hohe Laufarbeit leisteten, ergaben sich viele Abspielfehler der Rot-Weissen im Mittelfeld. Ein langer Ball von Alexander Hahn erreichte Cedrik Harenbrock, dessen Schussversuch im letzten Moment im Strafraum abgeblockt wurde (14.). Der erste Ball Richtung Tor der Platzherren flog nach 32 Minuten, als Dennis Grote nach Condé-Ablage aus 18 Metern abzog und den rechten Pfosten nur knapp verfehlte. Das war es schon bis zur Halbzeit, so wenig Fußball war selten in einem RWE-Spiel in den ersten 45 Minuten. Für den Abstiegskandidaten zu diesem Zeitpunkt schon ein Achtungserfolg.

Weitere Themen RWE erspielt sich in Bergisch Gladbach glanzlosen 2:0-Sieg

Neidhart beendet sein Experiment

Nach dem Wechsel wurde nach 58 Minuten das “Experiment Behounek” für beendet erklärt, Young wurde für die rechte Angriffsseite eingewechselt, Plechaty wanderte zurück auf seinen Verteidiger-Posten. Schon kam mehr Zug in die Aktionen. Die Bergisch Gladbacher kamen in der Folgezeit nun kaum mehr zu Entlastungsaktionen. Aber immerhin gab es vom SV den ersten Schuss aufs RWE-Tor: Ngyombo prüfte Daniel Davari mit einem schönen Versuch aus 18 Metern.

Im Gegenzug dann die lang ersehnte RWE-Führung: Young schickte Endres mit einem langen Ball in den Strafraum, der im Zweikampf mit Andy Habl wohl am Fuß getroffen wurde. Simon Engelmann ließ sich die Chance vom Punkt nicht entgehen und erzielte sein achtes Saisontor. Irgendwie passte es zum Spiel, dass sich die Führung durch einen Standard ergab.

Essenern will am Strafraum nicht viel gelingen

In den letzten 20 Minuten ging das Schonprogramm weiter: Kehl-Gomez ersetzte Vielspieler Grote, der zudem noch gelbbelastet war. Nach 75 Minuten durfte auch Harenbrock verschnaufen, für ihn kam Felix Backszat.

Auch die Führung hatte in der Endphase die Kräfteverhältnisse auf dem Feld nicht verschoben: Die völlig harmlosen Platzherren fühlten sich mit dem knappen Rückstand gut bedient, den Essenern wollte in Strafraumnähe an diesem Nachmittag nicht viel gelingen.

Und fast wäre die Partie noch hochnotpeinlich für den Favoriten geendet: Plötzlich kam Meguru Odagak (83.) aus zehn Metern völlig frei zum Abschluss, doch Davari war abgetaucht und konnte mit einer Glanzparade die Blamage verhindern. Im Gegenzug tauchte Engelmann endlich einmal frei vor Peter Stürmer auf und scheiterte an der Hand des Torhüters. Der Nachmittag der entscheidenden Standards wurde nach 87 Minuten vollendet. Young wurde diesmal im Strafraum gelegt. Hahn trat an, den ersten wehrte Stürmer mit dem Fuß ab, auch den Nachschuss, erst im dritten Versuch gegen Dorow gab er sich geschlagen: 2:0. Es passte zum Spiel.

SV Bergisch Gladbach - Rot-Weiss Essen 0:2 (0:0)

RWE: Davari, Grund, Hahn, Heber, Behounek (58. Young), Grote (71. Kehl-Gomez), Condé, Harenbrock (75. Backszat), Endres (84. Dorow), Engelmann, Plechaty.

Tore: 0:1 Engelmann (67./FE), 0:2 Dorow (88.)

Das Spiel zum Nachlesen im RevierSport-Liveticker: