Regionalliga RWE gewinnt sein Spiel in Mönchengladbach souverän

Mönchengladbach. Regionalligist Rot-Weiss Essen schlägt die U23 von Borussia Mönchengladbach 2:0 und kehrt an die Tabellenspitze zurück.

RWE gewinnt mit 2:0 gegen Mönchengladbach II. Es war über weite Strecken mehr als ein Klassen-Unterschied. RWE dominierte nach Belieben, einzig die Chancenverwertung ließ zu Wünschen übrig. In der 72. Minute erlöste Sandro Plechaty die Essener und traf mit einem präzisen Distanzschuss zur Führung. Isaiah Young machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf. Der Sieg ist hochverdient. RWE springt wieder an die Tabellenspitze. (fs)

