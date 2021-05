Regionalliga West RWE-Konkurrent BVB II muss fünf Spiele in 14 Tagen machen

Dortmund. Aktuell befinden sich zahlreiche Spieler des U23 des BVB in Corona-Quarantäne. Nun wurden alle restlichen Spiele in der Regionalliga terminiert.

Jetzt steht der Plan, wann der BVB II in der Regionalliga West seine letzten fünf Spiele bestreiten muss. Fünf Partien in 14 Tagen - ein strammes Programm für die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen, die ihre Partien bis zum Saisonende am 5. Juni bestritten haben muss.

Vor dem Match gegen den SV Rödinghausen gab es zwei Corona-Fälle bei der U23 von Borussia Dortmund, zahlreiche Spieler mussten daraufhin in Quarantäne, die am 18. Mai ausläuft. Bei einem Spieler mit positivem Corona-Test gab es einen Verlauf mit erheblichen Symptomen, allerdings musste er nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der BVB II, der mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ein Quarantäne-Trainingslager für die letzte Saisonphase besprochen hat, hat somit nach der Quarantäne nur fünf Tage bis zum ersten Spiel in Straelen. Der genaue Zeitpunkt des Quarantäne-Trainingslagers des Spitzenreiters ist noch offen.

Die restlichen fünf Spiele des BVB II in der Übersicht

23.05. (14.00 Uhr) SV Straelen (A)

26.05. (19.30 Uhr) SV Rödinghausen (A)

29.05. (14.00 Uhr) VfB Homberg (H)

01.06. (19.30 Uhr) Bergisch-Gladbach (H)

05.06. (14.00 Uhr) Wuppertaler SV (A)

Der BVB II liefert sich ein enges Aufstiegsrennen mit Rot-Weiss Essen. Nach dem 2:1-Sieg der Essener am Samstag in Wuppertal liegt RWE nur noch einen Zähler hinter den Dortmundern. Allerdings haben die Rot-Weissen nun ein Spiel mehr als der BVB ausgetragen. Doch die Fortsetzung der Siegesserie würde den Spitzenreiter noch stärker unter Druck setzen. In den verbleibenden vier Spielen darf sich RWE wohl keinen Patzer mehr erlauben.

So sieht das Restprogramm von BVB-Konkurrent Rot-Weiss Essen aus

Samstag, 15. Mai, 14 Uhr: Alemannia Aachen (H)

Samstag, 23. Mai, 14 Uhr: 1. FC Köln II (A)

Samstag, 29. Mai, 14 Uhr: Sportfreude Lotte (H)

Samstag, 5. Juni, 14 Uhr: FC Wegberg-Beeck (A)

