RWE-Konkurrent Münster patzt, Wuppertal Tabellenführer

Köln. Rot-Weiss Essen muss an diesem Wochenende in der Regionalliga West zuschauen. Die Konkurrenz spielt am Samstag, der WSV überzeugt.

Der Wuppertaler SV übernimmt die Tabellenführung in der Regionalliga West. Die Mannschaft von Trainer Björn Mehnert feierte einen 3:0-Sieg in Wegberg-Beeck. Marco Königs sorgte nach einer halben Stunde für den Führungstreffer. Kevin Rodrigues Pires erhöhte eine Minute vor dem Halbzeitpfiff auf 2:0. Fünf Minuten vor dem Ende machte Philipp Aboagye endgültig den Deckel drauf. Der WSV profitierte dabei auch davon, dass das Auswärtsspiel von RWE bei Rot Weiss Ahlen den Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen ist.

Preußen Münster gibt Sieg aus der Hand, RWO gewinnt

Preußen Münster hat es verpasst, an RWE vorbeizuziehen. Dass dies so ist, liegt in erster Linie am ehemaligen Essen-Talent Noel Futkeu. Er glich in der 3. Minute der Nachspielzeit die Führung von Münsters Manuel Farrona-Pulido aus. Der SCP fällt somit auf Platz drei zurück.

Rot-Weiß Oberhausen bleibt weiterhin in Schlagdistanz. Die Kleeblätter feierten einen 3:1-Erfolg im Heimspiel gegen den Bonner SC. Anton Heinz markierte den Führungstreffer für RWO (35.), in der zweiten Spielhälfte legte RWO durch einen Doppelschlag von Nils Winter (61. und 66.) nach. Für Bonn traf Serhat Semih Güler (74.).

