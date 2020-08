Rot-Weiss Essen RWE: Legende Willi Lippens glaubt an positiven Saisonverlauf

Essen. Unter den 300 Zuschauern beim Niederrheinpokal-Finale zwischen RWE und Kleve (3:1) war auch Willi Lippens. Er sprach über die neue Saison.

RWE-Legende Willi „Ente“ Lippens war am Samstag beim Niederrheinpokal-Finale zwischen Rot-Weiss Essen und dem 1. FC Kleve im Stadion Essen. Der frühere Bundesliga-Spieler hat zu beiden Vereinen eine besondere Bindung. In der Jugend spielte der heute 74-Jährige für den VfB Kleve 03. Der fusionierte im Jahr 2000 mit dem SC 63 Kleve - und der 1. FC Kleve entstand.

Und klar, bei RWE genießt der ehemalige Nationalspieler der Niederlande ein sehr hohes Ansehen. Für die Essener bestritt der Flügelstürmer über 400 Spiele und erzielte dabei mehr als 200 Treffer. Damit gehört Lippens zu den größten Legenden des Vereins.

RevierSport hat mit Willi „Ente“ Lippens (74) im Rahmen des Pokalendspiels gesprochen, das Regionalligist RWE mit 3:1 gegen den Oberligisten gewann:

Willi Lippens, für Sie war es sicherlich ein besonderes Spiel. Sie sind in Kleve aufgewachsen und bei Rot-Weiss Essen zur Legende geworden. Ist Rot-Weiss Essen der verdiente Pokal-Sieger?

Ja. RWE hat das Spiel verdient gewonnen. Ohne Zuschauer ist es sowieso eine Sache der Motivation. Das ist nicht so einfach. Ich denke, dass sonst sicherlich noch mehr Musik drin gewesen wäre. Rot-Weiss Essen hat natürlich in der ersten Halbzeit viele Chancen vergeben. Ich sage mal so: Der eine kann es und der andere nicht (lacht). RWE hätte sich eher vom Druck befreien können.

Wie haben Sie die Leistung des 1. FC Kleve wahrgenommen?

Kleve hat sich im Rahmen der Möglichkeiten gewehrt und gut mitgespielt. Auch mit dem Ergebnis kann der Verein zufrieden sein. Allerdings hatte die Mannschaft nie die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. So muss man das sehen.

Rot-Weiss Essen hat sich für die kommende Spielzeit verstärkt. Was ist möglich in der Regionalliga-Saison?

Ich denke, dass einiges zu erwarten ist, wenn RWE ins Rollen kommt. Es wird besser laufen als in den letzten Jahren. Das Potenzial scheint da zu sein und man sieht gute Ansätze. Ich hoffe, dass es endlich mal mit dem Aufstieg klappt.