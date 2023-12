RWE-Spiel bei 1860 München abgesagt

Im Stadion an der Grünwalder Straße kann nicht gespielt werden.

München Rot-Weiss Essen wird am Wochenende nicht bei 1860 München spielen. Die Partie fällt den Schneemassen in München zum Opfer.

Es war zu befürchten! Die Partie zwischen 1860 München und Rot-Weiss Essen wurde abgesagt. Das teilten beide Vereine am Mittwochnachmittag mit. Die Stadt München hatte dem DFB am Dienstagabend mitgeteilt, dass das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße bis Anfang der kommenden Woche aufgrund der Schneemassen gesperrt sei.

Laut einer Mitteilung habe der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch eine weitere Begehung des Platzes und des Stadions vorgenommen. Demnach sei die Sicherheit im Zuschauerbereich nicht gewährleistet. Auch auf den Wegen rund ums Stadion sei es zu gefährlich, teilte der DFB mit.

Seit vergangenen Freitag versinkt München im Schnee-Chaos. Am vergangenen Samstag musste die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Union Berlin bereits abgesagt werden. Bis jetzt bedeckt der Schnee die Straßen und viele Freiflächen der bayerischen Landeshauptstadt. Auch macht der anhaltende Frost eine Austragung der Drittliga-Partie am kommenden Samstag unmöglich.

Hohe Minusgrade verhindert RWE-Spiel in München

„In der Nacht herrschen örtlich aktuell bis zu zweistellige Minusgrade. Die Wetterprognose verspricht für den weiteren Verlauf der Woche keine nennenswerte Besserung“, teilte Rot-Weiss Essen in einer Mitteilung mit. „Der DFB war daher zu einer rechtzeitigen Absage veranlasst – auch im Sinne der Planungssicherheit für alle Beteiligten, vor allem der Auswärtsfans aus Essen sowie der TV-Produktion.“

Viele Fans von Rot-Weiss Essen berichteten bereits zu Wochenbeginn, dass sie ihre Busfahrten nur bis Mittwoch stornieren könnten. Diese Anhänger haben nun Gewissheit. Wann die Partie nun nachgeholt wird, ist noch offen. Die gekauften Eintrittskarten behalten aber auf jeden Fall ihre Gültigkeit. „RWE-Fans, die sich ein Ticket für die Partie gesichert haben, am neuen Spieltermin aber verhindert sind, können sich nach der Neu-Terminierung an die RWE-Geschäftsstelle wenden“, teilte Rot-Weiss Essen aber mit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE