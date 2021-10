RWE spielt Freitag im Stadion von Borussia Mönchengladbach

Essen. Wenn Rot-Weiss Essen am Freitag bei Borussia Mönchengladbach II antritt, wird im Borussia-Park der Bundesliga-Erstvertretung gespielt.

Da kommen doch glatt Bundesliga-Gefühle auf. Wenn Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen am kommenden Freitag bei Borussia Mönchengladbach II antritt (19 Uhr), wird im Borussia-Park der Bundesliga-Erstvertretung gespielt statt im Gladbacher Grenzlandstadion im Stadtteil Rheydt, der eigentlichen Heimat der Borussia-Reserve.

Die Änderung der Spielstätte für das kommende Auswärtsspiel gab RWE am Samstagmorgen bekannt. Tickets für das Spiel gibt es an einer Sonderkasse vor sowie nach dem Spiel gegen Alemannia Aachen hinter Block W1 (WAZ-Westkurve). Ab Dienstag sind Eintrittskarten dann, je nach Verfügbarkeit, im Fanshop an der Hafenstraße erhältlich. Aus der Spielortänderung ergeben sich auch neue Preise: Sitzplatzkarten sind zum Preis von 16 Euro (ermäßigt: 8,50 Euro) erhältlich, Stehplatztickets kosten 10,50 Euro (ermäßigt: 5,50 Euro). Die Preise verstehen sich inkl. VVK-Gebühr, die Bezahlung ist sowohl im Fanshop, als auch an der Sonderkasse nur in bar möglich.

News und Hintergründe zu RWE

Vor der Kür im Gladbacher Bundesliga-Stadion steht aber erst einmal die Regionalliga-Pflicht an: An diesem Samstag spielt Rot-Weiss Essen zu Hause gegen Alemannia Aachen (14 Uhr). Dreimal spielte RWE zuletzt unentschieden, ein Sieg muss her, um weiter stabil Tabellenführer zu bleiben. Aachen hatte unter der Woche Trainer Patrick Helmes entlassen und kommt nun mit Nachfolger Fuat Kilic an die Hafenstraße. Freitags-Gegner Gladbach II spielt zeitgleich bei Rot Weiss Ahlen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE