RWE-Talk: Ennali und Young schaden der Mannschaft

Essen. Rot-Weiss Essen hat 0:1 bei Viktoria Köln verloren. Der Unmut der Fans wächst - darüber sprechen wir in unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße".

Rot-Weiss Essen kommt im Jahr 2023 nicht in Schwung. Bei Viktoria Köln unterlag die Mannschaft von Christoph Dabrowski am Montagabend mit 0:1, dabei zeigten die Essener über weite Strecken eine schwache und vor allem in der Offensive erschreckend harmlose Darbietung. Über 90 Minuten hinweg gelang es quasi gar nicht, sich gute Chancen herauszuspielen. Das sorgt auch für wachsenden Unmut bei den eigenen Anhängern - 2000 hatten die Reise nach Köln angetreten. Die Mannschaft wurde ausgepfiffen und mit "Wir wollen euch kämpfen sehen"-Gesängen bedacht.

Seit sieben Spielen warten die Essener inzwischen auf einen Sieg, in der Zeit gelangen zudem nur drei Treffer - RWE muss dementsprechend wieder nach unten schauen. Als Tabellen-13. beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz zwar immer noch fünf Zähler, aber an diesem Wochenende verlor nahezu die komplette Konkurrenz im Tabellenkeller. Ein besonders wichtiges Spiel steht dementsprechend am nächsten Wochenende an, wenn die Essener auf Borussia Dortmund II treffen. Der BVB steht vier Punkte hinter RWE auf dem 15. Platz und könnte die Essener somit tiefer in den Abstiegssumpf ziehen.

Darüber sprechen wir in "vonne Hafenstraße - der RWE-Talk"

In unserem neuen Talk-Format „vonne Hafenstraße - der RWE-Talk“ reden wir über das Auswärtsspiel von Rot-Weiss Essen in Köln, den wachsenden Fan-Unmut sowie das kommende Spiel gegen den BVB. Moderatorin Kira Alex und die beiden RWE-Reporter Ralf Wilhelm und Justus Heinisch diskutieren über die Lage an der Hafenstraße - in genau 19 Minuten und sieben Sekunden. Das neue Talk-Format „vonne Hafenstraße - der RWE-Talk“ wird ab sofort am Tag nach jedem RWE-Meisterschaftsspiel ausgestrahlt.

Unser Talk-Team von links: Ralf Wilhelm, Kira Alex und Justus Heinisch.

