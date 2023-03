RWE-Talk mit Kapitän Felix Bastians - Rot-Weiss Essen "mein letzter Verein"

Essen. Rot-Weiss Essen hat einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. In unserem RWE-Talk sprechen wir darüber mit Felix Bastians.

Es läuft wieder rund an der Essener Hafenstraße. Am Sonntag gewann Rot-Weiss Essen das zweite Drittliga-Heimspiel in Folge. Gegen Mitaufsteiger SpVgg Bayreuth gab es einen verdienten 2:0 (0:0)-Erfolg, der RWE ein beruhigendes Polster zur Abstiegszone bewahrt. Acht Punkte Vorsprung haben die Essener, der Klassenerhalt rückt näher.

Rot-Weiss Essen: Felix Bastians zu Gast im RWE-Talk "vonne Hafenstraße"

Am Tag nach dem Spiel durften wir einen besonderen Gast in unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" begrüßen. RWE-Reporter Ralf Wilhelm und Moderatorin Kira Alex empfingen RWE-Kapitän Felix Bastians (34) und sprachen mit ihm über die aktuelle Lage bei den Essenern, aber auch über seinen persönlichen Werdegang.

RWE-Kapitän Felix Bastians, Moderatorin Kira Alex und RWE-Reporter Ralf Wilhelm (v.l.n.r.) sprechen in unserem Talkformat "vonne Hafenstraße - der RWE-Talk" über die Lage bei Rot-Weiss Essen. Foto: Kerstin Kokoska / ffs

Nur wenige Spieler haben in der 3. Liga eine so interessante Vita wie Bastians vorzuweisen. Schon im zarten Alter von 16 Jahren ging der gebürtige Bochumer nach England, um dort Profi zu werden. Als solcher kehrte er über eine Zwischenstation in der Schweiz bei den Young Boys nach Deutschland zurück und spielte anschließend für den SC Freiburg, Hertha BSC und den VfL Bochum. In der Bundesliga lief er 92 Mal auf, in der 2. Bundesliga sammelte der Abwehrspieler 116 Einsätze.

Mehr News über Rot-Weiss Essen:

Von dieser Erfahrung profitiert seit der vergangenen Saison Rot-Weiss Essen. Mit RWE feierte er in seiner ersten Saison den Aufstieg, in der 3. Liga ist er inzwischen Kapitän des Teams und mit sechs Treffern bester Torschütze - als Abwehrspieler. Folgerichtig wurde sein Vertrag vor einigen Wochen um ein weiteres Jahr verlängert. Und danach? In einem anderen Trikot werden die RWE-Fans Felix Bastians wohl nicht mehr sehen müssen, das kündigt der 34-Jährige in unserem RWE-Talk an. "Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Rot-Weiss Essen mein letzter Verein als Spieler sein wird", sagt er. Viel Spaß beim Zuschauen!

Felix Bastians glänzt in dieser Saison für Rot-Weiss Essen auch als Torschütze. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE