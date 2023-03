RWE-Talk: Warum der Rasen Rot-Weiss Essen Probleme bereitet

Essen. Rot-Weiss Essen erkämpft sich ein 1:1 gegen den starken VfL Osnabrück. Über das Spiel und weitere Dinge sprechen wir in unserem RWE-Talk.

Es war ein besonderer Abend an der Essener Hafenstraße. Rot-Weiss Essen und der VfL Osnabrück lieferten sich am Dienstag vor 17.617 Zuschauern einen spektakulären Schlagabtausch, der mit einem leistungsgerechten 1:1 (0:1)-Remis endete. Lawrence Ennali (66.) sicherte RWE mit seinem Tor in der zweiten Halbzeit einen Punkt gegen den formstarken Aufstiegskandidaten. RWE-Trainer Christoph Dabrowski sprach im Anschluss von einer "geilen Halbzeit".

Rot-Weiss Essen liefert ein Flutlicht-Spektakel

Am Tag nach dem Flutlicht-Spektakel sprechen wir in unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" über das 1:1 gegen Osnabrück und viele weitere Themen wie das Stadion an der Hafenstraße und die Personalplanung für die Offensive. Dieses Mal mit dabei sind Moderatorin Kira Alex sowie die RWE-Experten Justus Heinisch und Krystian Wozniak. Letzterer erklärt nach einem Telefonat mit RWE-Vorstandschef Marcus Uhlig, warum der Rasen im Stadion an der Hafenstraße in einem so schlechten Zustand ist.

Schon am Dienstagabend hatte sich Uhlig im Halbzeitgespräch mit Magenta Sport zum möglichen Ausbau des Stadions geäußert. "Wir sind da ein Stück weit Beifahrer, weil wir nicht Eigentümer sondern nur Mieter des Stadions sind. Aber wir verfolgen das Thema sehr genau. Wir sind da auch mit einem Konzept dabei. Im Frühjahr wird dieses dann hoffentlich auch der Stadt Essen vorgestellt", ließ Uhlig verlauten.

Hier erzielt Lawrence Ennali das 1:1 für Rot-Weiss Essen gegen den VfL Osnabrück. Foto: firo

Zur Finanzierung des Projektes ergänzte der RWE-Boss: "Als Drittligist hat man bekanntlich wenig Geld. Aber klar: Das müsste schon fremdfinanziert werden. Da ist dann die Politik gefragt. Nochmal: Wir sind nur Mieter. Und klar: Wenn das Stadion ausgebaut würde, dann müssten wir auch eine höhere Miete zahlen."

Mehr News zu Rot-Weiss Essen

Wie wichtig ein größeres Stadion wäre und wann das Thema Rasen angegangen werden soll, erklären unsere Experten in der neuen Folge von "Vonne Hafenstraße - der RWE-Talk". Viel Spaß beim Reinhören. Alternativ gibt es den Talk auch hier auf unserem YouTube-Kanal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE