Schalke, Rot-Weiss Essen, VfL Bochum, BVB im DFB-Pokal: Auslosung, Gegner, Termine, TV - Infos zur 1. Runde

Die Saison 2022/23 ist gefühlt gerade erst vorbei, da steht das nächste Spieljahr 23/24 schon nahezu in den Startlöchern. Den Anfang macht in diesem Sommer auch wieder einmal die Auslosung für die erste Runde des DFB-Pokals. Aus dem Ruhrgebiet sind natürlich Borussia Dortmund, der VfL Bochum und Schalke 04 vertreten. Zudem nimmt auch Rot-Weiss Essen an der ersten Pokalrunde teil, denn der Drittligist konnte den Niederrheinpokal gewinnen.

DFB-Pokal 23/24: Alle Infos zur Auslosung der 1. Runde

Die Auslosung der 1. Runde im DFB-Pokal findet am Sonntag, 18. Juni, statt. Gelost wird im deutschen Fußballmuseum in Dortmund, als Losfee fungiert dann Stabhochspringerin Sarah Vogel. Fans können die Auslosung live im ZDF verfolgen, entweder im linearen Fernsehen oder im Live-Stream. Beginn der Übertragung ist um 17.10 Uhr, moderiert wird die Auslosung von Sven Voss. Die 1. Runde wird vom 11. bis 14. August ausgetragen, das Finale im Berliner Olympiastadion findet am 25. Mai 2024 statt.

Wie gewohnt nehmen an der Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals 64 Mannschaften teil. Aufgeteilt sind die Teams in zwei Lostöpfe - einen Profi- und einen Amateurtopf. Der Profitopf besteht aus den 18 Bundesligisten sowie den 14 Teams, die die 2. Bundesliga in der Vorsaison mindestens auf dem 14. Tabellenplatz abgeschlossen haben. Bedeutet: Der BVB, VfL Bochum und Schalke sind im Profitopf und treten in der 1. Runde definitiv auswärts an.

Rot-Weiss Essen befindet sich im Amateurtopf

Rot-Weiss Essen befindet sich dagegen im Amateurtopf und darf deshalb auf einen lukrativen Gegner und eine tolle Kulisse an der Hafenstraße freuen. Der Amateurtopf wird gebildet von den letzten vier der Zweitliga-Tabelle 22/23, den ersten vier Mannschaften der 3. Liga 22/23 sowie den Landespokalsiegern. Unvergessen ist der Run von RWE in der Saison 20/21, als die Mannschaft als Regionalligist bis ins Viertelfinale vordrang und Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen ausschalten konnte.

Im Frühjahr 2021 stürmten Rot-Weiss Essen und Simon Engelmann bis ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Foto: dpa

Das sind die Lostöpfe bei der Auslosung des DFB-Pokals

DFB-Pokal – Lostopf 1 : FC Bayern München, Borussia Dortmund , RB Leipzig, 1. FC Union Berlin, SC Freiburg, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, 1. FSV Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln, TSG 1899 Hoffenheim, Werder Bremen, VfL Bochum , FC Augsburg, VfB Stuttgart, FC Schalke 04 , Hertha BSC, 1. FC Heidenheim, SV Darmstadt 98, Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, FC St. Pauli, SC Paderborn 07, Karlsruher SC, Holstein Kiel, 1. FC Kaiserslautern, Hannover 96, 1. FC Magdeburg, SpVgg Greuther Fürth, F.C. Hansa Rostock, 1. FC Nürnberg

: FC Bayern München, , RB Leipzig, 1. FC Union Berlin, SC Freiburg, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, 1. FSV Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln, TSG 1899 Hoffenheim, Werder Bremen, , FC Augsburg, VfB Stuttgart, , Hertha BSC, 1. FC Heidenheim, SV Darmstadt 98, Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, FC St. Pauli, SC Paderborn 07, Karlsruher SC, Holstein Kiel, 1. FC Kaiserslautern, Hannover 96, 1. FC Magdeburg, SpVgg Greuther Fürth, F.C. Hansa Rostock, 1. FC Nürnberg DFB-Pokal – Lostopf 2: Eintracht Braunschweig, Arminia Bielefeld, SSV Jahn Regensburg, SV Sandhausen, SV Elversberg, VfL Osnabrück, SV Wehen Wiesbaden, 1. FC Saarbrücken, FC Astoria Walldorf, FV Illertissen, TuS Makkabi Berlin, Energie Cottbus, FC Oberneuland, FC Teutonia 05 Ottensen, FSV Frankfurt, Rostocker FC, FC Viktoria Köln, Rot-Weiss Essen, TuS Bersenbrück, FC Rot-Weiß Koblenz, FC 08 Homburg, 1. FC Lokomotive Leipzig, Hallescher FC, VfB Lübeck, SV Oberachern, TSV Schott Mainz, FC Carl Zeiss Jena, Preußen Münster, TSG Balingen

