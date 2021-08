So sieht das neue Trikot von Rot-Weiss Essen aus

Essen Eine ganze Stadt auf einem Trikot: In der neuen Saison trägt Fußball-Regionalligist RWE eine besondere Hommage an die Heimat auf das Feld.

Es ist da: Das neue Trikot des Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen wurde am Montagvormittag in den sozialen Medien des Aufstiegsaspiranten veröffentlicht. Mit dem neuen Jersey zeigt der Verein seine Verbundenheit mit der Stadt Essen. Wer das neue Trikot haben möchte, hat am kommenden Wochenende die Gelegenheit im Rahmen Testspiels gegen den SC Verl als Erster zuzuschlagen.

Von Kettwig bis Karnap, von Byfang bis Frintrop - so wirbt der Fußball-Regionalligist auf seiner Homepage für das neue Trikot für die Spielzeit 2021/22. Im in rot gehaltenen Trikot mit weißem Kragen sind die 50 Stadtteile der Stadt Essen in verschiedenen Rottönen in Umrissen zu erkennen. Die Heimat des Vereins, das Stadion an der Hafenstraße, ist mit einem besonderen Marker auf der Vorderseite des Trikots über dem Schriftzug des Ausrüsters "Jako" versehen.

Verkaufsstart direkt an der Hafenstraße

„Unser neues Trikot ist eine echte Essener Lösung. Die RWE-DNA beinhaltet eine starke Bindung zu Essen. Wir wollen in diesem Jahr noch mehr zeigen, wo wir hin gehören und für wen wir auf dem Platz jederzeit alles geben. Darum auch der Slogan: Essen trägt Rot-Weiss. Rot-Weiss trägt Essen“, erklärt RWE-Vorstand Marcus Uhlig auf der Homepage der Rot-Weissen.

Der Preis für das neue Trikot ist moderat. Kindergrößen kosten 54,95 Euro, ab Größe S bis XL zahlen Fans von RWE 74,95 Euro. Das neue Trikot kann ab sofort im Online-Shop bestellt werden, wird aber erst ab der kommenden Woche versendet. Wer es besonders eilig hat, kann das besondere Trikot am kommenden Samstag bei der Generalprobe gegen den Ligakonkurrenten SC Verl kaufen. Dann wird das Dress zwischen 12 Uhr und 4 Uhr ausschließlich für Ticketinhaber im Fanshop am Stadion erhältlich sein.

Wer möchte, kann sich sein Trikot auch individualisieren. Dafür bietet der Verein einen neuen Konfigurator im Online-Shop an, bei dem sich Fans ihren Wunschflock vor der Bestellung noch einmal ansehen können. (frodo)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE