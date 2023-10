Sollte Rot-Weiss Essen den Vertrag mit Christoph Dabrowski verlängern?

Zweiter Sieg in Folge, Platz sechs in der 3. Liga: Rot-Weiss Essen ist vor dem Derby am Samstag beim kriselnden MSV Duisburg wieder in der Spur. In unserem RWE-Talk „vonne“ Hafenstraße sprechen Ralf Wilhelm und Krystian Wozniak mit Moderator Martin Herms über die positive Entwicklung nach dem Verl-Spiel, Trainer Christoph Dabrowski, das Derby und Vieles mehr.

Zweiter Sieg in Folge, Platz sechs in der 3. Liga: Rot-Weiss Essen ist vor dem Derby am Samstag beim kriselnden MSV Duisburg wieder in der Spur. Gegen den 1. FC Saarbrücken gewann RWE am Sonntag vor über 17.000 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße dank einer überragenden ersten halben Stunde mit 2:1 (2:1). Isaiah Young (7.) und Leonardo Vonic (18.) erzielten die Tore für die Gastgeber. In der Defensive überragte Rückkehrer Felix Götze. Essen ist bereit für das große Spiel am kommenden Samstag (13:45 Uhr, Magenta Sport).

In unserem RWE-Talk „vonne Hafenstraße" sprechen Ralf Wilhelm und Krystian Wozniak mit Moderator Martin Herms über die positive Entwicklung nach der Verl-Klatsche, Trainer Christoph Dabrowski, das Derby und vieles mehr.

Rot-Weiss Essen ist vor dem Derby beim MSV Duisburg gewarnt

Noch vor zwei Wochen sah es so aus, als stünde RWE vor einer sportlichen Krise. Neun Gegentore kassierten die Essener innerhalb von drei Tagen. Es folgten der Rauswurf von Kapitän Felix Bastians und zwei Siege gegen ambitionierte Vereine aus der 3. Liga. „Wir können jetzt mal kurz durchatmen, aber wir dürfen nicht lockerlassen. Es geht so schnell in beide Richtungen, wir haben es erlebt. Hellwach bleiben“, mahnt Essens Trainer Christoph Dabrowski nach dem Saarbrücken-Spiel.

Am Samstag in Duisburg trifft RWE auf einen schwer angeschlagenen Nachbarn. Der MSV Duisburg bleibt nach der 0:1-Niederlage gegen Arminie Bielefeld Letzter. Die erhoffte Wende durch den Trainerwechsel ist nicht eingetreten, die Stimmung bei den Meiderichern könnte nicht schlechter sein. Die Fans stellten am Samstag den Support ein, der glücklose Stürmer Alexander Esswein wurde von eigenen Fans beschimpft. Doch warum steckt der MSV sportlich so tief in der Krise? Die Gründe erläutert unser Drittliga-Experte Krystian Wozniak.

Rot-Weiss Essen: Es geht voran bei der Sponsorensuche

Weitere Themen des Talks: Die Sponsorensuche bei Rot-Weiss Essen - wie unser RWE-Reporter Ralf Wilhelm erfuhr, machen die Verantwortlichen um den neuen Vertriebsvorstand Alexander Rang erste Fortschritte - und mögliche Transfers im Winter. Nach Informationen dieser Redaktion bleiben Verteidiger Tim Oermann (20, VfL Bochum) und Stürmer Jona Niemiec (22, Fortuna Düsseldorf) ein Thema.

