SpVgg Unterhaching steigt in 3. Liga auf - Cottbus-Fans sorgen für Unterbrechung

Essen. Die SpVgg Unterhaching ist in die 3. Liga aufgestiegen. Chaoten von Energie Cottbus sorgten in der Relegation für eine Unterbrechung.

Die SpVgg Unterhaching ist der vierte Aufsteiger in die 3. Liga zur Saison 2023/24. Der Münchner Vorort-Verein setzte sich am Sonntag in der Relegation gegen den FC Energie Cottbus mit 2:0 durch und kehrt nach zwei Jahren wieder in die Drittklassigkeit zurück. Das Hinspiel hatte Unterhaching am vergangenen Mittwoch 2:1 in Cottbus gewonnen. In der nächsten Saison treffen also auch der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen auf Unterhaching.

Chaoten im Cottbus-Block sorgen für Unterbrechung

Mathias Fetsch brachte die Mannschaft des ehemaligen Nationalspielers Sandro Wagner in der 17. Minute 1:0 in Führung. Auf Cottbuser Seite ließen Timmy Thiele (35.) und Malcolm Badu (46.) hochkarätige Chancen liegen. Unterhachings Manuel Stiefler köpfte kurz vor der Pause allerdings auch an die Latte (45.). In der 70. Minute musste die Partie unterbrochen werden. Chaoten im Cottbuser Block warfen Gegenstände auf den Platz und stürmten Richtung Zaun. Die Polizei konnte einen Platzsturm verhindern. Nach 14 Minuten konnte die Partie fortgesetzt werden, die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz konnte aber nicht mehr zurückschlagen. Stattdessen erzielte die Spielvereinigung durch Simon Skarlatidis in der Nachspielzeit das 2:0.

Nicht jeder Meister steigt direkt auf

Unterhaching hatte sich die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern gesichert, Cottbus gewann das Rennen in der Regionalliga Nordost. Nicht jeder Meister aus der Regionalliga darf allerdings aufsteigen - deshalb musste die Relegation zwischen den beiden ehemaligen Bundesligisten entscheiden. Vor Unterhaching waren Preußen Münster, der VfB Lübeck und der SSV Ulm bereits in die 3. Liga aufgestiegen. Klar ist, dass Wagner in der 3. Liga nicht Trainer bei Unterhaching bleiben wird, seinen Abschied hatte er bereits vor Wochen angekündigt.

Das Teilnehmerfeld der 3. Liga 2023/24

Arminia Bielefeld

SSV Jahn Regensburg

SV Sandhausen

SC Freiburg II

1. FC Saarbrücken

Dynamo Dresden

Waldhof Mannheim

TSV 1860 München

Viktoria Köln

SC Verl

FC Ingolstadt

MSV Duisburg

Borussia Dortmund II

Erzgebirge Aue

Rot-Weiss Essen

Hallescher FC

Preußen Münster

SSV Ulm

VfB Lübeck

SpVgg Unterhaching

Mehr News bei Rot-Weiss Essen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE