"Vonne Hafenstraße – der RWE-Talk" - Legt Rot-Weiss Essen personell nach?

Essen. Rot-Weiss Essen kassiert vor dem Derby gegen den MSV eine Pleite in Elversberg. In unserem RWE-Talk sprechen wir auch über mögliche Transfers.

Es war keine gute Woche für Rot-Weiss Essen. Am Dienstag teilte der Klub mit, dass Kapitän Daniel Heber den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen und in die 2. Bundesliga zum 1. FC Magdeburg wechseln wird. Ein Schock für viele RWE-Fans, auch wenn die Essener eine Ablösesumme in sechsstelliger Höhe kassieren. Nur drei Tage später verlor das Team von Trainer Christoph Dabrowski im Aufsteiger-Duell bei Tabellenführer SV Elversberg. .

In unserem neuen Talk-Format „vonne Hafenstraße - der RWE-Talk“ reden wir über das Auswärtsspiel von Rot-Weiss Essen in Elversberg, den Heber-Abgang, mögliche Transfers bis zum Deadline Day aber auch über das Derby am kommenden Sonntag gegen den MSV Duisburg. Moderatorin Kira Alex und die beiden RWE-Reporter Rolf Hantel und Krystian Wozniak diskutieren über die Lage an der Hafenstraße - in genau 19 Minuten und sieben Sekunden. Das neue Talk-Format „vonne Hafenstraße - der RWE-Talk“ wird ab sofort am Tag nach jedem RWE-Meisterschaftsspiel ausgestrahlt.

