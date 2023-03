Was der MSV Duisburg Rot-Weiss Essen voraus hat

Während für unsere Erstligisten im Pott Länderspielpause angesagt ist, geht es für unsere Drittligisten aus Essen und Duisburg auch in dieser Woche ans Eingemachte. Beim MSV Duisburg sogar im doppelten Sinne. Neben der sportlichen Aufgabe im Ligaalltag namens Hallescher FC, stand für die Zebras vor allem die Mitgliederversammlung auf dem Programm. Auf RWE warten hingegen vor allem sportlich schwere Wochen. Meinungen, Analysen und Prognosen liefern unsere Reporter, MSV-Experte Dirk Retzlaff und RWE-Experte Justus Heinisch, sowie Moderator Timo Düngen. Viel Spaß!

Länderspielpause? Nicht mit der 3. Liga. Während die ersten beiden Ligen an diesem Wochenende die Füße hochlegen, wird in der 3. Liga um Punkte gespielt - betroffen davon sind natürlich auch die Revierklubs MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Die Zebras gastieren bereits am Freitagabend (19 Uhr) beim abstiegsbedrohten Halleschen FC, einen Tag später (14 Uhr) empfängt RWE den SV Wehen Wiesbaden. Gegenwärtig rangieren beide Teams im unteren, aber gesicherten Mittelfeld - ein paar Zähler sollten es aber auf dem Weg zum Klassenerhalt schon noch sein.

In unserer neuen Folge des Podcasts "Fussball Inside" diskutiert Moderator Timo Düngen mit RWE-Reporter Justus Heinisch und MSV-Reporter Dirk Retzlaff über die gegenwärtige Situation bei den beiden Klubs. Während tabellarisch sich beide Teams in ähnlichen Gefilden bewegen, gibt es eine Sache, die der MSV den Essenern voraus hat. Welche? Hört gerne rein!

