3. Liga Was im Derby für Rot-Weiss Essen spricht - und was für den MSV Duisburg

Essen/Duisburg. Sonntag stehen sich Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg im Drittliga-Derby gegenüber. Wer gewinnt das Spiel? Unsere Experten haben diskutiert.

Es ist das emotionalste Duell für beide Klubs in dieser Drittliga-Saison. Am Sonntag stehen sich Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg im Stadion an der Hafenstraße (14 Uhr, Magenta Sport) gegenüber. Das Hinspiel verlief spektakulär, RWE erkämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2. Mit diesem Resultat wären die Essener im zweiten Derby der Saison nicht zufrieden. Ein Sieg vor ausverkauftem Haus soll her, um die Konkurrenz im Abstiegskampf auf Distanz zu halten und die eigenen Fans zufrieden zu stellen. Mit dem gleichen Ziel geht Tabellennachbar MSV Duisburg ins Rennen. Unsere Experten haben vor dem Spiel diskutiert: Wer hat im Derby die besseren Karten?