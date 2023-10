Zwei Rekorde gebrochen: Rot-Weiss Essen und U23 von Borussia Dortmund setzen Maßstäbe

Dortmund. 17.093 Zuschauer, über 7500 davon von den Gästen: Das Aufeinandertreffen von Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund II sorgt für zwei Rekorde.

Im Vorfeld waren schon knapp 7500 Karten an die Gästefans verkauft worden, im Anpfiff dürften sich noch einmal mehr RWE-Anhänger im Stadion befunden haben: Rot-Weiss Essen hat bei der U23 von Borussia Dortmund nicht nur dank eines 2:1-Sieges drei Punkte entführt, sondern auch einen Rekord gebrochen - ebenso wie die Gastgeber! In der bisherigen Drittliga-Saison 2023/24 haben sich an den ersten zehn Spieltagen in keiner Partie mehr Gästefans auf den Weg gemacht, um ihre Mannschaft zu supporten.

Mit den über 7500 Anhängern übertrumpfen die Essener laut dem Internet-Portal "die falsche 9" den bisherigen Spitzenreiter TSV 1860 München: Die Müncher reisten mit knapp 7000 Anhängern zum Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt.

Großer Jubel bei RWE nach dem Führungstreffer durch Mustafa Kourouma. Seine Berufung in die Startelf war eine der entscheidenden Änderungen von Trainer Christoph Dabrowski.

"Nach den beiden Spielen kann man nur den Hut vor den Fans ziehen und da einfach nur Danke sagen", sagte RWE-Spieler Lucas Brumme und ergänzte: "Die waren heute auf jeden Fall der zwölfte Mann und ungemein wichtig. Man hat es die ganze Zeit gemerkt."

Auswärtspartie im Signal Iduna Park verwandelt sich für RWE in Heimspiel

Schon als die Essener zum Aufwärmen aus der Kabine kamen, brandete der Applaus von der Nordtribüne - und mit dem Anpfiff verwandelte sich das vermeintliche Auswärtsspiel in eine echte Heimpartie für die Rot-Weissen.

Insgesamt 17.093 Fußball-Fans verfolgten die Partie, die nicht im Stadion Rote Erde, der eigentlichen Heimspielstätte der U23, stattfand, sondern im Signal Iduna Park. Ein Rekord für die zweite Mannschaft der Borussen.

