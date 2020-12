BVB II - RWO: Neuer Termin steht fest, es geht bei 0:0 los

Dichter Nebel auf dem BVB-Trainingsgelände an der Adi-Preißler-Allee. Das Spiel gegen RWO musste abgebrochen werden.

Dortmund. Das Regionalliga-Spiel zwischen dem BVB II und Rot-Weiß Oberhausen musste wegen dichten Nebels abgebrochen werden. Ein neuer Termin steht fest.

Die Regionalliga-Partie zwischen dem BVB II und Rot-Weiß Oberhausen wurde vom Verband zum dritten Mal angesetzt.

Ein Corona-Fall im Umfeld des BVB-Kaders war verantwortlich für die erste Absage. Nun stand am Mittwoch der zweite Anlauf auf dem Plan. Der BVB II sollte zuhause gegen Rot-Weiß Oberhausen antreten. Angepfiffen wurde auch, nach zehn Minuten stand es 1:0 für Rot-Weiß Oberhausen durch einen verwandelten Foulelfmeter von Sven Kreyer, der nach zwei Minuten traf, nach fünf Minuten einen weiteren Strafstoß verschoss.

Viel los in Dortmund, dann kam der Nebel. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie zunächst für 30 Minuten, danach war klar, es kann nicht weitergespielt werden.

Weitere Themen Regionalliga: BVB II gegen RW Oberhausen abgebrochen

Nun gab der Verband einen neuen Termin bekannt, an dem die Begegnung im dritten Versuch gespielt werden soll. Angestoßen wird am Mittwoch, 16. Dezember, bereits um 14 Uhr auf dem BVB-Trainingsgelände Hohenbuschei an der Adi-Preißler-Allee.

BVB II - RWO: Es geht bei 0:0 los

Und es geht nicht beim Stand von 1:0 weiter, denn die Liga-Statuten sehen vor, dass die Partie neu beginnt - es geht also bei 0:0 wieder los. Pech für RWO, Glück für den BVB II, der am Mittwoch nur sehr schwer ins Spiel fand. „Ihr wisst ja, wenn man einmal Scheiße am Schuh hat…“, haderte RWO-Trainer Mike Terranova nach dem Abbruch, denn die Saison läuft bisher nicht wie gewünscht für die Kleeblätter.

Besser läuft es für die Borussen: Nun hat Dortmund die Chance, dem Spitzenreiter RWE wieder näher auf die Pelle zu rücken. Wobei natürlich niemand weiß, ob der BVB nicht auch das 0:1 gegen RWO noch gedreht hätte.

Ein Blick auf die Tabelle: Drei Spiele hat der BVB weniger ausgetragen Essen liegt sechs Zähler vor Dortmund.