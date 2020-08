Corona-Fall: RWO-Auftakt in der Regionalliga abgesagt

RWO-Trainer Dimitrios Pappas tritt mit seinem Team am Wochenende noch nicht an.

Oberhausen. Rot-Weiß Oberhausen startet am kommenden Wochenende nicht in die neue Regionalliga-West-Saison. Der geplante Auftakt beim FC Wegberg-Beeck wurde aufgrund eines Corona-Falls abgesagt.

Eigentlich sollte Rot-Weiß Oberhausen am Samstag mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger FC Wegberg-Beeck in die neue Spielzeit der Regionalliga West starten. Doch die Kleeblätter müssen noch länger auf die Rückkehr in den Spielbetrieb warten: Die Partie in Wegberg ist nach einem positiven Corona-Test im Umfeld der Oberhausener abgesagt worden. Das teilte RWO am Montagvormittag mit.

Erst am Donnerstag war bekannt geworden, dass eine Person "aus dem Umfeld der Regionalliga-Mannschaft" positiv auf Covid-19 getestet worden war. Daraufhin war der komplette Trainingsbetrieb an der Lindnerstraße bis zum Montag eingestellt worden. Auch die eigentlich geplante Generalprobe gegen Fortuna Köln am vergangenen Samstag fiel dadurch ins Wasser.

RWO startet voraussichtlich gegen Schalkes U23

Wann das Spiel gegen den Aufsteiger aus der Mittelrheinliga nachgeholt wird, ist noch nicht klar. RWO dürfte jetzt voraussichtlich das erste Saisonspiel am 13. September gegen die Reserve des FC Schalke 04 bestreiten.

1. Spieltag

Freitag, 4. September, 18 Uhr

SV Rödinghausen - Preußen Münster

Samstag, 5. September, 14 Uhr

FC Wegberg-Beeck - RW Oberhausen ABGESAGT

Alemannia Aachen - BVB U23

Wuppertaler SV - RW Ahlen

VfB Homberg - SV Lippstadt

SV Straelen - Fortuna Düsseldorf U23

SV Bergisch-Gladbach - Fortuna Köln

RW Essen - SC Wiedenbrück

12. September, 14 Uhr

SF Lotte - Bonner SC

6. Oktober, 19.30 Uhr

FC Schalke U23 - Gladbach U23

spielfrei: 1. FC Köln U23

2. Spieltag

Samstag, 12. September, 14 Uhr

Gladbach U23 - SV Rödinghausen

Preußen Münster - SV Bergisch-Gladbach

Fortuna Köln - SV Straelen

Fortuna Düsseldorf U23 - VfB Homberg

SV Lippstadt - Wuppertaler SV

RW Ahlen - Alemannia Aachen

BVB U23 - 1. FC Köln U23

Sonntag, 13. September, 14 Uhr

RW Oberhausen - FC Schalke U23

6. Oktober, 19.30 Uhr

Bonner SC - RW Essen

SC Wiedenbrück - FC Wegberg-Beeck

spielfrei: SF Lotte

3. Spieltag

Mittwoch, 16. September, 19.30 Uhr

FC Wegberg-Beeck - Schalke U23

SF Lotte - BVB U23

1. FC Köln U23 - RW Ahlen

Alemannia Aachen - SV Lippstadt

Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf U23

VfB Homberg - Fortuna Köln

SV Straelen - Preußen Münster

SV Bergisch Gladbach - Gladbach U23

SV Rödinghausen - RW Oberhausen

SC Wiedenbrück - Bonner SC

spielfrei: RW Essen