3:1! Schalke schafft gegen Oberhausen dritten Saisonsieg

Oberhausen. Derbysieg für Schalke: Gegen Rot-Weiß Oberhausen gelingt der S04-Reserve der dritte Saisonsieg.

Nach vier sieglosen Spielen, aus denen die U23 des FC Schalke 04 nur einen Punkt sammelte, hat es wieder mit einem Dreier in der Regionalliga West geklappt. Die Königsblauen siegten im farbenfrohen Derby bei Rot-Weiß Oberhausen 3:1 (2:1).

Schalkes Trainer Jakob Fimpel schickte nicht nur die drei Junprofis Mehmet Can Aydin, Ibrahima Cissé und Kerim Calhanoglu ins Rennen, sondern beorderte auch erstmals Neuzugang Soichiro Kozuki in die Startelf. Mit dieser Entscheidung lag der 33-jährige Coach goldrichtig.

Schalke: Neuzugang Soichiro Kozuki mit dem 1:0

Der quirlige Japaner hatte viele gute Szenen in der Offensive und besorgte für die Schalker nach 13 Minuten die 1:0-Führung, als er alleine vor Oberhausens Torwart Daniel Davari die Nerven behielt und die Kugel cool ins lange Eck schoss.

Die Kleeblätter zeigten sich aber nicht geschockt, sondern antworteten sofort durch Tanju Öztürk, der nach einer Standardsituation aus drei Metern zum 1:1 zur Stelle war (14.). Die Schalker blieben bei ihrer Linie, versuchten immer wieder, durch schnelle Gegenstöße für Gefahr zu sorgen. Über Daniel Kyerewaa und Kerim Calhanoglu landete der Ball bei Andreas Ivan, der von der Mittellinie startete, ein, zwei Haken schlug und dann mit einem Schuss ins linke Eck erfolgreich war – 1:2 (20.).

Rote Karte für Anton Heinz von Rot-Weiß Oberhausen

Kurz vor der Halbzeit der nächste Schock für die Rot-Weißen: Nach einem Traumpass von Memo Aydin in den Lauf von Sozuki kam der Japaner im Duell mit Oberhausens Anton Heinz kurz vor der Strafraumgrenze zu Fall. Schiedsrichter Felix Weller zeigte Rot für Heinz, der auf dem Weg in die Kabine mit mehreren RWO-Fans auf der Haupttribüne abklatschte und mit viel Beifall verabschiedet wurde. Den fälligen Freistoß zirkelte Andreas Ivan knapp über den RWO-Kasten.

Nach dem Wechsel ging es im Derby turbulent weiter. Nach einem Lehrbuch-Konter stellte Daniel Kyerewaa zunächst auf 3:1 für Schalke (50.). Kurz darauf kam es zu unschönen Szenen an der Außenlinie. Nach einem Foul von Fabian Holthaus an Mehmet Can Aydin gerieten sich mehrere Spieler beider Lager in die Haare. Schiedsrichter Weller trennte die Streithähne zusammen mit seinem Assistenten – und zückte Rot für Oberhausens Holthaus (59.).

Auf der Gegenseite brachte Schalkes Ibrahima Cissé den eingewechselten Oberhausener Denis Donkor zu Fall, was zu lautstarken Protesten auf den Rängen führte. Nachdem Schiedsrichter Weller Gelb für Cissé zückte, hallten vom Großteil der 2610 Fans aufgebrachte „Schieber“-Rufe durch das Rund. Schalkes U23 versuchte, sich von der Hektik nicht beeindrucken zu lassen und kam zu zwei weiteren Treffern durch Rufat Dadashov, die allerdings wegen Abseitsstellungen nicht anerkannt wurden.

So spielte Schalke gegen Rot-Weiß Oberhausen

Schalke 04 U23: Novakovic – Cissé, Albutat (56. Scheller), Schell – Müller – Aydin (83. van der Sloot), Kyerewaa, Ivan, Calhanoglu – Dadashov, Kozuki (73. Sané).

Tore: 0:1 Kozuki (13.), 1:1 Öztürk (14.), 1:2 Ivan (20.), 1:3 Kyerewaa (50.). Rote Karten: Heinz (RWO/40./Notbremse), Holthaus (RWO/59./grobes Foulspiel). Gelbe Karten: Kreyer - van der Sloot, Dadashov, Cissé, Aydin. Zuschauer: 2610.

