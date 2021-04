BVB II schlägt RWO und verteidigt den Vorsprung auf RWE

Oberhausen. Regionalliga-Spitzenreiter BVB II siegt auch in Oberhausen. Dank Tobias Raschel verteidigen die Dortmunder ihren Vorsprung an der Tabellenspitze.

Der Tabellenführer Borussia Dortmund II war am Sonntag zu Gast bei Rot-Weiß Oberhausen. Verfolger Rot-Weiss Essen hatte am Vortag seine Hausaufgaben gemacht und mit 2:0 beim SV Straelen gewonnen. Dadurch verkürzte RWE den Abstand im Titelrennen, zumindest vorerst, auf sechs Punkte. Die BVB-Reserve hatte beim schweren Auswärtsspiel im Stadion Niederrhein die Möglichkeit, den Vorsprung – bei einem mehr ausgetragenen Spiel - wieder auszubauen. Es wartete aber eine anspruchsvolle Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen. Oberhausen steht in der Rückrundentabelle auf Platz drei und verlor bis dato nur zwei von 16 Heimspielen. Die Gäste nahmen aber diese Hürde und siegten mit 1:0 (1:0).

Raschl-Elfmeter reicht Dortmund II

Dortmund musste ohne Ansgar Knauff und Kapitän Steffen Tigges auskommen, die beide zum Kader der ersten Mannschaft beim Heimspiel gegen Werder Bremen gehörten. Dafür stand der Profi Felix Passlack erneut in der Startelf. Doch auch ohne das Offensivtrio Knauff, Tigges und Duman (verletzt) erwischte der Spitzenreiter einen guten Start und gab in der ersten Hälfte den Ton an. Folgerichtig ging die Maaßen-Elf in der 18. Minute durch ein Elfmetertor von Mittelfeldmann Tobias Raschl in Führung. Zuvor hatte RWO-Verteidiger Pierre Fassnacht den Dortmunder Alaa Bakir zu Fall gebracht.

Nach der Pause wurde RWO druckvoller und hatte durch “Junior“ Oubeyapwa (67.), der die Latte traf, und Jerome Propheter zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich. In der Nachspielzeit vergab Sven Kreyer noch eine aussichtsreiche Situation. Dortmund brachte aber den Sieg über die Distanz und bleibt auswärts weiter ungeschlagen.

Nächsten Samstag (14 Uhr) geht es für die BVB-Reserve mit dem Derby gegen die U23 des FC Schalke 04 weiter. Zeitgleich empfängt Rot-Weiss Essen den VfB Homberg. RWO ist zu Gast beim Schlusslicht Rot Weiss Ahlen.