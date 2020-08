Regionalliga West RWO gibt seine neuen Trikots in den Verkauf

Oberhausen. RWO hat jetzt seine neuen Trikots für die Saison 20/21 präsentiert. Heim in Rot-Weiß, auswärts in Schwarz.

Lange mussten die RWO-Fans warten. Nun ist es endlich soweit. Rot-Weiß Oberhausen präsentiert sein neues Spiel-Outfit – ein letztes Mal von Ausrüster Patrick.

Im heimischen Stadion Niederrhein wird der Traditionsklub die kommenden 20 Regionalliga-Heimspiele mit einem weißen Hemd und einer roten Hose bestreiten. Auswärts kommen die Kicker von Dimitrios Pappas in Schwarz angerauscht. Beide Jerseys durchzieht ein roter Streifen, der die Dynamik unserer jungen, galligen Truppe unterstreichen soll.

Zusammenarbeit mit Patrick endet

Nach vier Jahren trennen sich am Ende der Saison 2020/21 die Wege des Fußball-Regionalligisten und des belgischen Sportartikel-Herstellers. In den vier Jahren konnten die Verantwortlichen den rot-weißen Anhängern immer ein exklusiv angefertigtes Sondertrikot präsentieren.

Dass es diesmal so spät wurde, erklärt RWO-Marketingleiter Maximilian Gregorius wie folgt: „Leider gab es Probleme beim Herstellungsverfahren. Die rote Farbe haben wir auf allen angelieferten Trikots an Stellen gefunden, wo sie nicht hingehörte. Auch beim zweiten Versuch ging einiges schief, so dass wir die Trikots niemandem anbieten konnten. Nun ist es zumindest soweit akzeptabel, dass wir das Heimtrikot zu einem rabattierten Preis anbieten können.“

Erhältlich sind die beiden Trikotvarianten in den Größen 3XS (bis XS: Kinder) bis 3XL (ab S: Senioren) am kommenden Samstag, 15. August, von 10 bis 18 Uhr an der Ticketbox auf dem Stadionvorplatz (Mund-Nase-Maske nicht vergessen!). Dort gekaufte Trikots sind aus organisatorischen Gründen vom Umtausch ausgeschlossen.

Verkauf beginnt Samstag am Stadion

Danach öffnet ab Montag, 17. August, der RWO-Fanshop wieder. Von 16 bis 19 Uhr können RWO-Fans und Freunde, die es werden wollen, sich montags und donnerstags wieder mit Fan-Utensilien eindecken.

Aber egal, ob am Samstag oder danach: Das Heimtrikot kostet dauerhaft 49,95 Euro (Kinder: 44,95), das schwarze Auswärtsshirt wie im Vorjahr 59,95 (Kinder: 49,95). Wer seinen Rabatt-Gutschein mitbringt, spart noch einmal zehn Euro.