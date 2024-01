1:1! T+T-Sturm bewahrt Schalke vor Testspiel-Pleite

Albufeira Mit einem 1:1 im Testspiel gegen den spanischen Drittligisten Huelva endete für Zweitligist Schalke 04 das Trainingslager in Portugal.

Das hatte sich Trainer Karel Geraerts vom Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 ganz anders vorgestellt. Zum Abschluss des Trainingslagers in Albufeira kamen die Königsblauen gegen den spanischen Drittliga-Fünften Recreativo Huelva nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Von den eingesetzten Ersatzspielern und Talenten konnte sich keiner für einen Startelfeinsatz empfehlen.

Geraerts gab im Gegensatz zum ersten Trainingslager-Test gegen Wolfsburg (2:3) drei Tage zuvor einer B-Elf eine Bewährungschance. Fünf Spieler aus der Knappenschmiede (U23, U19) kamen zum Einsatz, dazu einige gegenwärtige Profi-Ersatzspieler. Einzige Stammkraft in der Startformation war Linksverteidiger Derry John Murkin.

Die Schalker, erneut im 4-4-2-System mit Raute sortiert, bestimmten vor rund 250 Zuschauern auf dem Rasenplatz des Teamhotelgeländes das Spiel, hatten in der ersten Hälfte dauerhaft den Ball. Das Problem: Sie spielten nicht schnell genug. Immer wieder forderte Torwart Michael Langer einen flinken Aufbau, doch die Anspielstationen fehlten – und wenn einmal ein Spieler einen Steilpass in die Spitze wagte, landete der meist beim Gegner.langsam ei

Schalke: Steven van der Sloot trifft den Pfosten

Die Schalker kamen bei ungemütlichem Regenwetter nur zu drei Chancen gegen den gut sortierten Gegner. In der zwölften Minute stand Timo Baumgartl nach einer Ecke von Derry John Murkin ganz frei, sein Kopfball-Aufsetzer ging über das Tor. Da ärgerte sich Baumgartl sehr. Zwei Minuten später traf U23-Rechtsverteidiger Steven van der Sloot den Innenpfosten. In der 29. Minute bot sich U19-Talent Vitalie Becker nach einem Pass von Ron Schallenberg eine dicke Chance, doch Becker zielte knapp am rechten Pfosten vorbei.

Zur Pause stand es aber nicht 0:0, sondern sogar 0:1. Schalkes Torwart Langer unterlief im eigenen Strafraum ein böser Fehlpass. Caye Quintana staubte problemlos ab (20.). Langer hob die Hand, nahm die Schuld auf sich. Nach 45 Minuten lagen die Schalker sogar zurück. Die B-Elf hatte das Spiel bestimmt, ordentlich verteidigt – aber keine Bäume ausgerissen.

In dieser Besetzung spielten die Schalker auch in der zweiten Hälfte noch eine Viertelstunde weiter, mehr als eine Chance von U23-Stürmer Niklas Castelle, der am linken Pfosten vorbeischoss (50.) sprang dabei aber nicht heraus. Wie vor dem Spiel abgesprochen, wechselte Trainer Karel Geraerts in der 60. Minute alle zehn Feldspieler aus. Auf dem Platz stand nun Schalkes Stammformation, die mit großem Engagement versuchte, den knappen Rückstand zu drehen, um die zweite Test-Niederlage in Folge noch abzuwenden.

Das Spiel der Königsblauen wurde direkt zielstrebiger. Die ersten Ausgleichschancen boten sich Tobias Mohr (72.) und Keke Topp (74.). Den Schuss von Mohr parierte Huelvas Torwart mit Mühe, Topp schoss knapp vorbei.

Dass es nicht zu einer peinlichen Niederlage kam, hatten die Schalker ihrem T+T-Sturm zu verdanken. Keke Topp bekam in der 78. Minute im Strafraum den Ball, sah Kapitän Simon Terodde in der Mitte und spielte einen perfekten Querpass. Terodde vollendete mühelos.

Auch danach blieben die Schalker spielbestimmend, ließen in der Defensive nichts mehr anbrennen. Die beste Chance zum Sieg hatte Tobias Mohr in der 87. Minute, der das Tor aber knapp verfehlte. Es blieb beim 1:1. Die Fans, die in Albufeira schon alle Trainingseinheiten verfolgen hatten, applaudierten trotz des mageren Ergebnisses.

So spielte Schalke bis zur 60. Minute: Langer (46. Heekeren) – van der Sloot, Matriciani, Baumgartl, Murkin – Schallenberg – Kaparos, Becker – Tempelmann (31. Grüger) – Kozuki, Castelle

So spielte Schalke ab der 60. Minute: Heekeren – Brunner, Kalas, Kaminski, Ouwejan – Seguin – Idrizi, Mohr – Karaman – Topp, Terodde.

