1:2: Downs sorgt für hängende Schalke-Köpfe

Köln. Schalkes U23 verballert erst mögliche Führung und gerät kurz vor Schluss auf die Verliererstaße. Sturm-Tank Lasogga verletzt ausgewechselt.

In der vergangenen Saison gewann die U23 des FC Schalke 04 beide Regionalliga-Duelle gegen den Unterbau des 1. FC Köln (3:1/5:0). Dieses Mal gingen die Königsblauen vor 152 Fans komplett leer aus – und rauften sich fassungslos die Haare.

Schalkes U23 begann druckvoll und erarbeitete sich in den ersten Minuten zwei vielversprechende Gelegenheiten. Nach einer scharfen Hereingabe von Steven van der Sloot verpasste Sturmtank Pierre-Michel Lasogga nur knapp (2.). Der ehemalige Hamburger Bundesligaprofi versuchte es 180 Sekunden später per Kopf, wurde aber geblockt. Beim Nachschuss von van der Sloot reagierte Kölns Torwart Jonas Nickisch stark (5.).

Schalkes Lasogga mit Privat-Duell

Mit der ersten Offensivaktion erzielten die jungen Geißböcke im Franz-Kremer-Stadion die Führung. Der pfeilschnelle Julius Diehl traf mit einem Flachschuss ins rechte Eck (23.). Schalke-Verteidiger Verthomy Boboy hätte in dieser Szene ernergischer dazwischenfunken müssen. Kurz nach dem Führungstor entwischte Diehl der Schalker Defensive erneut und nagelte den Ball aus vollem Lauf ans Lattenkreuz. S04-Torwart Justin Heekeren wäre gegen das Geschoss machtlos gewesen (29.).

Auf der Gegenseite entwickelte sich ein Privat-Duell zwischen Pierre-Michel Lasogga und FC-Keeper Nickisch. Einen Schuss von Lasogga wehrte Nickisch zur Ecke ab (30.), bei einem vollen Pfung des S04-Angreifers zeigte der Torhüter erneut eine Glanztat (36.), so dass es bei der knappen Pausenführung für die Domstädter blieb.

Schalkes Lasogga muss verletzt vom Platz

Zur Pause reagierte S04-Trainer Jakob Fimpel und nahm Kapitän Tim Albutat vom Feld, brachte stattdessen den ehemaligen Lippstädter Finn Heiserholt als frische Abwehrkraft. Heiserholt hatte die erste Schalker Offensivaktion des zweiten Durchgangs, aber sein Kopfball flog einen Meter über das Kölner Tor (56.). Gegen den Schuss von Paul Pöpperl, der unhaltbar zum 1:1 im linken Winkel einschlug, war in der 64. Minute kein Kraut gewachsen. Unmittelbar nach dem Ausgleich musste der angeschlagene Lasogga ausgewechselt werden.

Schalkes Castelle zeigt Nerven

Kurz vor Schluss vergaben die Königsblauen die Riesen-Chance auf den Sieg. Der eingewechselte Kelsey Meisel leitete einen Konter über die linke Seite ein und passte genau in den Lauf des freistehenden Niklas Castelle. Der 21-Jährige zeigte allerdings freistehend vor Kölns Torwart Jonas Nickisch Nerven und schoss ihn an.

Praktisch im Gegenzug feuerte Damion Downs auf das Schalker Tor. Keeper Justin Heekeren bekam zwar noch die Hand an den Ball, konnte den Treffer zum 2:1 aber nicht mehr verhindern (89.). In der Nachspielzeit ging Heekeren bei einem Schalker Freistoß mit nach vorne, kam aber bei der Flanke nicht an den Ball, so dass es bei der knappen Niederlage blieb.

Schalke U23: Heekeren – Talabidi, Albutat (46. Heiserholt), Boboy (76. Schmidt) – Müller, Kaparos – van der Sloot, Pöpperl (87. Tonye), Anubodem (66. Bokake) – Lasogga (66. Meisel), Castelle.

Tore: 1:0 (23.) Diehl, 1:1 Pöpperl (64.) 2:1 Downs (89.).

Schiedsrichter: Felix May (Solingen). Zuschauer: 152.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04