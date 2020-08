Schalke: Nur Hoppe trifft bei der Hitzeschlacht für die U 23

Rosendahl. „Für uns war es interessant zu erfahren, wie die Jungs mit dieser Belastung umgehen“, sagt Schalkes U-23-Coach Torsten Fröhling nach dem 1:2.

Das war bei diesen hochsommerlichen Temperaturen – Anstoß war um 13 Uhr – schon sehr, sehr anspruchsvoll. „Für uns war es interessant zu erfahren, wie die Jungs mit dieser Belastung umgehen und bei der Hitze funktionieren“, sagte Trainer Torsten Fröhling nach der Testspielniederlage der U-23-Fußballer des FC Schalke 04 gegen die U 21 des SC Paderborn 07. Der Regionalligist, der sich zurzeit in Billerbeck im Trainingslager befindet, unterlag dem Oberligisten im Turo-Stadion im Rosendahler Ortsteil Darfeld mit 1:2 (0:0).

„Wir haben zur Halbzeit komplett durchgewechselt und sind demnach mit zwei unterschiedlichen Formationen aufgelaufen. Das muss sich alles noch finden und einspielen“, sagte der 53-jährige Schalker Fußball-Lehrer, der auch mehrere Probespieler einsetzte. Verzichten musste er auf Mika Hanraths, der mit den Profis im Trainingslager in Herzlake ist, und auf den verletzten Abdul Fesenmeyer.

Der Gegner am Dienstag ist Oberligist FC Eintracht Rheine

Tore fielen in diesem Testspiel erst nach der Pause: Die Führung der Paderborner glich der aus der Schalker U 19 aufgerückte US-Boy Matthew Hoppe nach einer Flanke zwar aus, doch nur kurze Zeit später gelang der Paderborner U 21 per Elfmeter der 2:1-Siegtreffer, nachdem Torwart Michael Zadach gefoult und die Gelbe Karte gesehen hatte.

Das nächste Testspiel steht für die Schalker U-23-Mannschaft – ebenfalls im Turo-Stadion in Darfeld – am kommenden Dienstag an. Erneut wird das Fröhling-Team auf einen Oberligisten treffen, diesmal den FC Eintracht Rheine. Anstoß wird um 18.30 Uhr sein, und es wird wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt.

Tore: 0:1 (74.), 1:1 Matthew Hoppe (84.), 1:2 (86., Foulelfmeter).

FC Schalke 04 U 23 (1. Halbzeit): Ahlers - Frölich, Lübbers, Probespieler, Matriciani - Barnes, Kaparos, Flick, Halbauer – Schuler, Ceka.

FC Schalke 04 U 23 (2. Halbzeit): Zadach - Liebnau, Probespieler, Probespieler, Ezeh - Matter, Probespieler, Hofmann, Probespieler - Hoppe, Candan.