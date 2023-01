19:04 – der Schalke-Talk: S04 droht sogar den Abstiegskampf zu verpassen

Gelsenkirchen. Endlich wieder Bundesliga! Doch für Schalke lief der Auftakt nicht optimal. In unserem Video-Talk analysieren wir das 0:3 in Frankfurt.

Kein Start nach Maß für Schalke 04. Im ersten Bundesligaspiel des neuen Jahres unterlagen die Gelsenkirchener mit 0:3 bei Eintracht Frankfurt – trotz guter Leistung. Was in der Main-Metropole für S04 gut lief und wo sich das Team von Thomas Reis dringend verbessern muss, analysieren wir in der neusten Folge von „19:04 – der Schalke-Talk“.

Moderiert wird unser Video-Format wieder einmal von Matthias Heselmann und Sinan Sat (beide WAZ Gelsenkirchen), die mit Schalke-Reporter Robin Haack über alles Wichtige bei den Gelsenkirchenern diskutieren.

