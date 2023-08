Knappenschmiede 5:0 in Bielefeld: Was Schalkes U17 jetzt richtig gut macht

Bielefeld. Vor wenigen Tagen noch unzufrieden, jetzt sichtlich angetan: Thomas Bertels sparte nach dem Sieg seiner U17-Mannschaft nicht mit Lob.

Schalkes U17 hat aus dem guten Start in die B-Junioren-Bundesliga einen perfekten Start gemacht. Nach dem 2:0 zum Auftakt in Düsseldorf und dem nur phasenweise überzeugenden 6:1 über Viktoria Köln zeigten die Königsblauen beim 5:0 (4:0)-Auswärtsieg in Bielefeld eine starke Leistung.

Trainer Bertels verteilt Lob an seine S04-Talente

„Meine Jungs haben es gut gemacht“, bilanzierte S04-Trainer Thomas Bertels, der dieses Mal mit dem Auftritt komplett einverstanden war.„Wir haben unser Spiel richtig gut durchgezogen und hatten eine hohe Laufbereitschaft. Wir haben die erste Halbzeit total dominiert. Gegen Viktoria Köln war mir der Auftritt noch zu sehr Larifari. Dabei geht es mir gar nicht so um das Ergebnis, sondern um das Spiel insgesamt. Und das war jetzt in Bielefeld richtig gut“, analysiert der 36-Jährige.

Etcibasi bringt Schalke in Front

Die Königsblauen gingen beim amtierenden U17-Champion, dessen Team-Gesicht sich allerdings komplett verändert hat (Bertels: „Der Verein ist Meister, die Mannschaft ist anders“), schon nach elf Minuten durch Taycan Etcibasi in Führung. Osman Turay packte Sekunden später das 2:0 drauf, bevor Etcibasi bereits nach einer Viertelstunde die Vorentscheidung besorgte. Kayhan Sayman erzielte noch vor dem Seitenwechsel das 4:0 für Schalke (25.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Luca Schroer (86.).

Schalkes Luca Schroer setzte den Schlusspunkt in Bielefeld. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Thomas Bertels: „In der zweiten Halbzeit hat die Arminia auf Fünferkette umgestellt, aber wir haben auf dem Level des ersten Durchgangs weitergespielt und auch verdient gewonnen.“ Stürmer Taycan Etcibasi hat sein Trefferkonto nach drei Partien auf drei Tore geschraubt.

Kayhan Sayman kommt immer besser in Schwung

„Taycan hat in der Vorbereitung zweieinhalb Wochen gefehlt, kommt aber immer besser rein“, stellt der Coach fest, „er ist gesprintet und hat jedem Ball nachgesetzt. Welche Qualitäten er besitzt, ist bekannt.“ Auch Kayhan Sayman wird nach seinem ausgeheilten Rippenanbruch immer besser. Bertels: „Er hat eine gute Geschwindigkeit und eine gute Technik. Die Jungs spielen vorne gut zusammen.“

Schalke U17: Bodon – Thier, Top-Rasmussen (67. Penda), Zgorecki, Carus (67. Zaydan) – Sayman (57. Akachar), Vozar, Takoudjou Somolinos (78. Schroer), Turay – Etcibasi, Mulweme (78. Vasic).

