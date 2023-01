Algarve-Cup: Schalkes Top-Duo dabei, Schalkes Neuer nicht

Frankfurt. Christian Wück, der Trainer des U-17-Nationalteams, hat sein Aufgebot für den Algarve-Cup benannt. Zwei Schalke- und vier BVB-Talente sind dabei.

Deutschlands U-17-Fußballer werden ihre Generalprobe für die zweite Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft vom 5. bis zum 15. Februar in Portugal bestreiten. Cheftrainer Christian Wück hat für den Algarve-Cup 22 Spieler nominiert. Wie schon zuletzt im Wintertrainingslager in Spanien sind die beiden Top-Talente des FC Schalke 04 aus dem Jahrgang 2006 dabei: Taylan Bulut, der Kapitän der königsblauen B-Junioren, der seit dem 19. Januar 17 Jahre alt ist, und der 16-jährige Assan Ouédraogo, der zum Schalker A-Junioren-Bundesligateam gehört.

„Wir sind sehr froh, in Portugal an einem so hochkarätig besetzten Turnier teilnehmen zu können“, sagt Christian Wück auf dfb.de. „Als Generalprobe zur EM-Qualifikation wollen wir versuchen, die letzten internen Fragen bezüglich der einen oder anderen Positionsbesetzung zu klären und mit dem nötigen Selbstvertrauen im März in die Qualifikationsspiele zu starten.“

Schalkes Neuerwerbung Jean Paul Ndiaye steht auf Abruf bereit

Zum Auftakt geht es am 10. Februar (Freitag, 16 Uhr) in Lagos gegen die Gastgeber, zwei Tage später an noch nicht bekanntem Spielort gegen EM-Qualifikationsgegner Spanien (12. Februar, 14 Uhr) und zum Abschluss am 14. Februar (Dienstag, 12 Uhr) erneut in Lagos gegen die Niederlande. Die EM-Qualifikation gegen die Spanier, Gastgeber Türkei und Finnland findet vom 22. bis 27. März statt. Für die Endrunde qualifizieren sich dann der Sieger sowie die sieben besten Zweitplatzierten aus den insgesamt acht Qualifikationsgruppen.

Neben dem Schalke-Duo Taylan Bulut und Assan Ouédraogo hat DFB-Trainer Christian Wück für das Vorbereitungsturn am Atlantik unter anderem auch vier Spieler von Borussia Dortmund nominiert: Paris Brunner, Charles Herrmann, Almugera Kabar und Luke Rahmann. Auf Abruf steht wie 13 andere Fußballer Jean Paul Ndiaye bereit, der in der kommenden Saison aus der U 17 von Hannover 96 zur U-19-Mannschaft des FC Schalke 04 stoßen wird. (AHa/dfb.de)

