Amine Harit über Schalke: Gibt nur wenige bessere Vereine

Gelsenkirchen. Nach einem starken Saisonstart hat Amine Harit seinen Vertrag bei Bundesligist Schalke 04 verlängert. In einem Interview erklärt er, warum.

Mit 22 Jahren steht Amine Harit noch am Anfang einer vielversprechenden Karriere. Die unmittelbare Zukunft des Spielmachers liegt auf Schalke. Erst im Dezember verlängerte er seinen Vertrag bis 2024.

Einen konkreten Karriereplan hat Harit nicht, wie er in einem Interview mit dem französischen Magazin Onze Mondial verrät: „Ich möchte das Maximum tun und keine Grenzen setzen, ich möchte einfach weiter Fortschritte machen. Ich habe noch enormen Verbesserungsbedarf. Natürlich möchte ich in den besten Klubs der Welt spielen, in den besten vier bis fünf Klubs der Welt, Titelanwärter sein, Titel gewinnen, Spuren hinterlassen, das ist sicher.“

Dabei gibt es für Harit nur wenige Klubs, die Schalke in seinen Augen übertreffen: „Medien, Stadion, Infrastruktur, um etwas Besseres zu finden, musst du zu den sechs bis sieben besten Klubs der Welt. Es gibt drei bis vier in Spanien, fünf bis sechs in England. In Frankreich ist für mich nur Paris Saint-Germain größer als Schalke. Diese Klubs sind diejenigen, nach denen man suchen muss."

Schalke-Profi Harit über seinen Lebenswandel

Harit wechselte 2017 für acht Millionen Euro aus Nantes nach Gelsenkirchen. Nach einem verheißungsvollen Start folgten negative Schlagzeilen abseits des Platzes und damit Formprobleme auf dem Rasen. Mit der Ankunft von Trainer David Wagner blühte der 22-Jährige auf. Vor dem 15. Spieltag der laufenden Saison erzielte er sechs Tore und bereitete vier weitere vor.

Den Grund für seine Leistungssteigerung sieht Harit in seinem Reifeprozess: „Nachdem ich meine Lebensweise geändert und eine Familie gegründet habe, bin ich viel reifer. Ich bleibe jung, bin erst 22 Jahre, ich kann Fehler machen, aber im Vergleich zu dem, was die Leute vor einem Jahr dachten, hat das nichts damit zu tun.

Zu den Fehlern zählte kürzlich der Besuch einer Shisha-Bar in Essen, obwohl aufgrund des Coronavirus bereits Restriktionen galten. Schalke verhängte ihm eine Geldstrafe

„Ein perfekter Profi bin ich nicht, das ist sicher!“, erklärt Harit und ergänzt: „Ich sage nicht, dass ich nicht mehr ausgehe, ich bin kein Lügner (...). Aber ich versuche, mein Bestes zu geben, weil ich meine tägliche Lebensweise und meine Arbeit im Fußball verändert habe. Ich arbeite viel mehr vor und nach dem Training. Ich bin viel fleißiger. Ich habe mein Familienleben. Ich bin ein Stubenhocker, ich bleibe zu Hause bei meiner Tochter, meiner Frau. Dies sind die kleinen Dinge, mit denen Sie sich auf dem Spielfeld besser fühlen. Der erste Teil der Saison war ein Spiegelbild all dessen.“