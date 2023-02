Angriff auf Schalke-Fans - mindestens vier Schwerverletzte

Ein Screenshot aus dem Handy-Video, das sich am Sonntagmorgen in Fankreisen mehrerer NRW-Vereine im Eiltempo verbreitete. Am frühen Sonntagmorgen kam es in Gelsenkirchen-Erle zu einer Massenschlägerei. Fans aus Dortmund und Essen trafen auf Schalke-Anhänger.

Ein Handyvideo verbreitete sich am Sonntagmorgen in Fankreisen mehrerer NRW-Vereine im Eiltempo. Zu sehen ist ein Reisebus an der Daimlerstraße in Gelsenkirchen, dazu viele Menschen, die sich prügeln und wegrennen. Was sich dort abspielte: Personen, die der Fanszene von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen nahestehen, überfielen Fans des FC Schalke 04, die gerade in den Bus steigen wollten, um nach Berlin um Auswärtsspiel der Profis beim 1. FC Union zu fahren. Es handelte sich bei den Fans nach unseren Informationen vor allem um Mitglieder der Ultras Gelsenkirchen.

Polizei bestätigt den Vorfall in Gelsenkirchen

Die Polizei Gelsenkirchen bestätigte den Angriff in einem Statement, das sie am späten Vormittag publizierte. Darin heißt es unter anderem, dass "nach bisherigen Ermittlungen gegen 6.22 Uhr plötzlich mindestens 100 gewaltbereite Personen, vermutlich aus dem Umfeld der Fanszene von Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund" in Gelsenkirchen-Schalke eintrafen. Mehrere hundert Mitglieder der organisierten Schalker Fanszene hätten sich dort aufgehalten.

Auch ein Busfahrer wurde bei dem Angriff verletzt

Bei der Massenschlägerei seien unter anderem Baseballschläger und sonstige Schlagwerkzeuge genutzt worden. "Noch vor Eintreffen der Beamten hatten sich die angreifenden Personen bereits wieder entfernt", schrieb die Polizei. Mindestens vier Personen wurden nach Polizeiangaben schwer verletzt, darunter ein Busfahrer. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung.

Der Tatort an der Daimlerstraße in Gelsenkirchen-Schalke am Sonntagmittag. Spuren des Überfalls auf die Schalke-Fans sind nicht mehr zu sehen. Foto: Matthias Heselmann

Schalke verurteilt den Angriff

Schalke 04 bestätigte den Vorfall ebenfalls und reagierte mit einer Stellungnahme: "Nach den uns aktuell vorliegenden Informationen hat es heute Morgen, kurz vor der Abreise in Richtung Berlin, einen gezielten Angriff auf Fans des FC Schalke 04 gegeben. Schalke 04 verurteilt, wie u.a. im Leitbild festgehalten, jede Form von Gewalt und wünscht den Verletzten eine vollständige Genesung. Die Busse sind unterdessen auf dem Weg, um die Mannschaft beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin zu unterstützen."

