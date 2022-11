Schalke gegen BVB angesetzt: Revierderby unter Flutlicht

Essen. Die DFL hat die nächsten Spieltage in der Bundesliga terminiert. Schalke 04 und der BVB bestreiten das Topspiel am Samstagabend.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Dienstag die Anstoßzeiten der Spieltage 20 bis 25 festgelegt. Die Spiele finden logischerweise erst im Jahr 2023 statt. Somit ist nun auch klar, wann das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund stattfindet. Die Partie in der Gelsenkirchener Veltins-Arena wird als Topspiel am Samstagabend um 18.30 Uhr ausgetragen. Das Datum ist der 11. März. Eine Woche vorher (4. März, 15.30 Uhr) gastieren die Königsblauen beim VfL Bochum, es wird die Rückkehr vom jetzigen S04-Trainer Thomas Reis an die Castroper Straße.

Schalke spielt zwei weitere Male unter Flutlicht

Neben dem BVB-Spiel ist Schalke zwei weitere Male vor heimischer Kulisse unter Flutlicht gefordert. Die Partie gegen den VfL Wolfsburg (10. Februar, 20.30 Uhr) findet am Freitagabend statt. Zwei Wochen später gastiert der VfB Stuttgart ebenfalls zum Topspiel am Samstagabend um 18.30 Uhr auf Schalke (25. Februar). Ein Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr) bei Union Berlin (19. Februar) und am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg (18. März) komplettieren den neuen Ansetzungs-Block.

Der VfL Bochum spielt fünfmal samstags um 15.30 Uhr, lediglich das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (10. März, 20.30 Uhr) findet am Freitagabend statt. Borussia Dortmund hat Hertha BSC (19. Februar, 17.30 Uhr) sonntags zu Gast und spielt freitags (3. März, 20.30 Uhr) gegen RB Leipzig). Das Heimspiel gegen den 1. FC Köln (18. März) findet um 18.30 Uhr statt.

Die Ansetzungen der Revierklubs BVB, Schalke und VfL Bochum in der Übersicht

20. Spieltag

Freitag, 10. Februar 2023, 20.30 Uhr

FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg

Samstag, 11. Februar 2023, 15.30 Uhr

Werder Bremen - Borussia Dortmund

Bayern München - VfL Bochum

21. Spieltag

Samstag, 18. Februar 2023, 15.30 Uhr

VfL Bochum - SC Freiburg

Sonntag, 19. Februar 2023, 15.30 Uhr

Union Berlin – FC Schalke 04

Sonntag, 19. Februar 2023, 17.30 Uhr

Borussia Dortmund - Hertha BSC

22. Spieltag

Samstag, 25. Februar 2023, 15.30 Uhr

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund

Werder Bremen - VfL Bochum

Samstag, 25. Februar 2023, 18.30 Uhr

FC Schalke 04 – VfB Stuttgart

23. Spieltag

Freitag, 3. März 2023, 20.30 Uhr

Borussia Dortmund - RB Leipzig

Samstag, 4. März 2023, 15.30 Uhr

VfL Bochum – FC Schalke 04

24. Spieltag

Freitag, 10. März 2023, 20.30 Uhr

1. FC Köln - VfL Bochum

Samstag, 11. März 2023, 18.30 Uhr

FC Schalke 04 – Borussia Dortmund

25. Spieltag

Samstag, 18. März 2023, 15.30 Uhr

FC Augsburg – FC Schalke 04

VfL Bochum - RB Leipzig

Samstag, 18. März 2023, 18.30 Uhr

Borussia Dortmund - 1. FC Köln

