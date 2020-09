Auch der FC Schalke 04 trauert um Wolfgang Clement

Gelsenkirchen. Mit Schalke unterstützte er die Region: Der frühere NRW-Ministerpräsident war ehrenamtliches Mitglied des Stiftungsbeirates von "Schalke hilft!".

Wolfgang Clement starb am Sonntag im Alter von 80 Jahren. NRW trauert um seinen ehemaligen Ministerpräsidenten. Auch auf Schalke wird der gebürtige Bochumer besonders vermisst werden. Bis zuletzt war der langjährige SPD-Politiker ehrenamtliches Mitglied des Stiftungsbeirates von "Schalke hilft!". Unter dem Dach von "Schalke hilft!" bündelt und koordiniert der Verein FC Schalke 04 sein soziales und gesellschaftliches Engagement und setzt sich insbesondere für die Einwohner Gelsenkirchens und für die Anhänger des Vereins ein.

In seiner Funktion entschied Wolfgang Clement gemeinsam mit seinen Mitstreitern sowie Geschäftsführer Sebastian Buntkirchen über die Verwendung der Gelder, die "Schalke hilft!" für Projekte und Menschen aus Gelsenkirchen, dem Ruhrgebiet und den angrenzenden Regionen zur Verfügung stellt.

Wichtiger Schalke-Mitstreiter

"Dabei war es Wolfgang Clement stets wichtig, mit dem Engagement der Stiftung eine größtmögliche Wirkung zu erzielen, sprich das Leben der Menschen vor Ort und ihr Lebensumfeld nachhaltig zu verbessern", schreibt der FC Schalke 04 auf seiner Internetseite.

Clement war unter anderem Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen (1998 bis 2002) und Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft (2002 bis 2005). Im November 2008 war Clement aus der SPD ausgetreten, nach 2010 trat er einige Male als Redner auf Veranstaltungen der FDP auf. Im August war bekannt geworden, dass Clement an Lungenkrebs litt. Ende August war er zu einem Abendessen von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zum 74. NRW-Geburtstag gekommen. Seine Krankheit hatte ihn da bereits sichtbar gezeichnet.

Schalke will "ehrendes Andenken bewahren"

Als Clement am 7. Juli 80 Jahre alt wurde, sagte der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD): „Wolfgang Clement hat politisch viel bewegt, in Nordrhein-Westfalen ebenso wie auf Bundesebene.“ Auch der FC Schalke 04 bedankte sich auf seiner Internetseite noch einmal für das Engagement des Politikers und will "Wolfgang Clement stets ein ehrendes Andenken bewahren". (Gold)