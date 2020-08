Auftaktspiel zwischen Bayern und Schalke bei DAZN und im ZDF

Essen. Der FC Schalke 04 bestreitet das Eröffnungsspiel der kommenden Bundesliga-Saison. Es geht zum FC Bayern. Übertragen wird das Spiel auch bei DAZN.

Der strauchelnde Traditionsklub FC Schalke 04 wird zum Auftakt der neuen Bundesliga-Spielzeit im Rampenlicht stehen. Denn die Königsblauen werden die Saison mit einem Auswärtsspiel beim amtierenden Meister und Champions-League-Sieger FC Bayern München eröffnen. Das Spiel ist sowohl im ZDF als auch über das Internet zu sehen.

Der Streamingdienst DAZN beginnt seine Übertragungen der Livespiele in der Fußball-Bundesliga zum Auftakt am 18. September (20.30 Uhr) Uhr mit dem Spiel zwischen dem Triple-Gewinner und den Schalkern. Wie in der vergangenen Saison wird DAZN auch 2020/21 alle Spiele am Freitag um 20.30 Uhr, am Sonntag um 13.30 Uhr und am Montag um 20.30 Uhr zeigen. Zusätzlich können die Fans auf DAZN live den Supercup FC Bayern - Borussia Dortmund (30. September, 20.00 Uhr) und die Relegation sowie auf Abruf die Highlights aller Spiele sehen.

Der Streamingdienst wird damit mindestens die nächsten fünf Spielzeiten die Bundesliga live übertragen, denn ab der übernächsten Saison können Fans 106 Bundesliga-Spiele pro Saison live und dazu fast die komplette Champions League live verfolgen.

Trotz des Einzugs in das Finale der Champions League, das die Bayern mit 1:0 gegen Paris Saint Germain gewannen, haben die Bayern auf eine längere Vorbereitungszeit verzichtet und auf ihrem Recht als Meister bestanden, das Auftaktspiel in der Fußball-Bundesliga auszutragen. Die DFL hatte zuvor angekündigt, dass die Partie auf Montag verschoben wird, sollten die Bayern das Finale der Königsklasse erreichen, um dem Team von Trainer Hansi Flick eine möglichst lange Vorbereitungszeit zu gewährleisten. Das wollten die Bayern nach Angaben der DFL jedoch nicht. (fs mit dpa)

So sieht das Schalker Auftaktprogramm in der Fußball-Bundesliga aus:

Schalke 04

Bayern München (A): Freitag, 18.09., 20:30 Uh

Werder Bremen (H): Samstag, 26.09., 18:30 Uh

RB Leipzig (A): Samstag, 03.10., 18:30 Uhr

Union Berlin (H): Sonntag, 18.10., 18 Uhr

Borussia Dortmund (A): Samstag, 24.10., 18:30 Uhr

VfB Stuttgart (H): Freitag, 30.10., 20:30 Uhr

Mainz 05 (A): Samstag, 07.11., 15:30 Uhr

VfL Wolfsburg (H), Samstag, 21.11., 15:30 Uhr