Ausfall von Serdar darf für Schalke keine Ausrede sein

Nun hat es also auch Suat Serdar erwischt. Genauer: Schon wieder, denn er hatte bereits mehrmals in dieser Saison Verletzungspausen einlegen müssen. Schalkes derzeit einziger deutscher Nationalspieler fällt für den Rest der Saison aus und wird auch weit über das Saisonende hinaus unter seinem Außenbandanriss zu leiden haben.

Das ist nicht nur für ihn persönlich bitter, sondern auch für Schalke 04. Denn Suat Serdar ist einer der wenigen Spieler in diesem heterogenen Aufgebot, denen auch in der nun schon lang anhaltenden Krise zuzutrauen war, Positives bewirken zu können. Obwohl auch er in der Rückrunde seiner Bestform hinterherlief, gehört Serdar doch zu den Schalkern, die nicht ausfallen dürfen.

Andererseits: Sein Fehlen darf jetzt nicht als Ausrede dienen, schon gar nicht als Vorab-Entschuldigung für eine weitere Enttäuschung am Mittwoch bei Fortuna Düsseldorf. Natürlich sind auch die langwierigen Verletzungen von Omar Mascarell und Benjamin Stambouli zu beklagen, aber immerhin kommen die jungen Verteidiger Ozan Kabak und Jean-Clair Todibo zurück.

Auch die Geisterspiele taugen nicht als Erklärung

Auf Schalke wird es ohnehin Zeit für anderes Denken. Die entscheidende Rolle sollte nicht die Aufstellung spielen, sondern die Einstellung. Was einige Spieler nach den Blamagen in Dortmund und gegen Augsburg so sagten, ließ tief blicken. Mit der richtigen Haltung, mit mehr Kampfgeist und mehr Mut, ließe sich bestimmt auch mancher der individuellen Fehler, von denen gerade so oft die Rede ist, vermeiden. Und auch die Geisterspiele taugen nicht als Erklärung für die erschreckend schwachen Leistungen. Denn die gab es auch bereits vor der Corona-Pause. Zur Erinnerung: Seit neun Spielen warten die Schalker jetzt schon auf einen Sieg.

In Düsseldorf haben sie erneut die Chance, die Kurve zu kriegen. Wären sie eine Mannschaft, müssten sie sagen: Jetzt erst recht – wir gewinnen auch für Suat. Aber das ist wahrscheinlich Fußball-Romantik.