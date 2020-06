Bergamo-Star Gosens leidet mit Schalke 04: „Herz blutet“

Bergamo. Mit Atalanta überzeugt der Deutsche in der Serie A und der Champions League. Bei seinem Herzensklub Schalke 04 läuft es weniger gut.

Robin Gosens vom Champions-League-Viertelfinalisten Atalanta Bergamo leidet mit seinem Herzensklub Schalke 04. „Das Schalker Herz blutet“, sagte der 25-Jährige im Interview mit DAZN und SPOX. „Man hat das Gefühl, dass Schalke immer wieder in negativen Schlagzeilen steht durch das, was rund um den Verein passiert.“

Gosens der seit 2017 für Bergamo in der Serie A spielt, ist seit Kindertagen bekennender Fan von Schalke 04. Während der Linksverteidiger aber in Italien (mit Atalanta auf Rang vier der Serie A) und der Königsklasse für Furore sorgt steckt der Bundesligist aus Gelsenkirchen nach zuletzt 15 Ligaspielen ohne Sieg in der Krise.

Corona-Pandemie verhinderte DFB-Debüt von Robin Gosens

Dank konstant guter Leistung wird der gebürtige Emmericher sogar mit der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. „Wir hatten die Überlegung, Robin Gosens im März zu den Länderspielen einzuladen“, sagte Bundestrainer Joachim Löw im April dem Kicker. Wegen der Corona-Pandemie sind die Länderspiele in Spanien (26. März) und gegen Italien (31. März) allerdings ausgefallen. „Gerne hätten wir ihn persönlich kennengelernt. Schade, dass jetzt erst mal nichts daraus geworden ist, aber wir behalten ihn im Auge, sobald der Ball wieder rollt.“

Noch gab es allerdings keinen direkten Kontakt zum Bundestrainer erklärt, Gosens, der jedoch weiß, dass er zuletzt schon „sehr nach dran“ war. „Jetzt habe ich ein Jahr mehr Zeit, um mich zu beweisen und an das Niveau der Nationalmannschaft heranzuwachsen.“

Nach rund dreimonatiger Pause hat Gosens in Bergamo nun wieder die Möglichkeit, sich in der Serie A zu zeigen. Im zweiten Spiel seit dem Re-Start am vergangenen Wochenende (Bergamo siegte 4:1 gegen Sassuolo) steht für den Deutschen nun das Spitzenspiel gegen Lazio Rom an (Mittwoch, 21.45 Uhr, Sky). (rh)