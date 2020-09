Bestätigt: Schalke trifft im DFB-Pokal auf Schweinfurt 05

Gelsenkirchen. Eine Woche vor dem Anpfiff steht der DFB-Pokalgegner des FC Schalke 04 fest. Es ist der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga Bayern.

Nun kennt auch der FC Schalke 04 seinen Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals. Der Bundesligist trifft - wie erwartet - auf den 1. FC Schweinfurt 05. Das verkündete der Bayerische Fußballverband (BFV) am späten Samstagabend. Am Montag wird der BFV das dem DFB pünktlich zum Fristablauf melden. Schalkes Trainer David Wagner hatte von seinen Videoanalysten zwei mögliche Gegner beobachten lassen: Schweinfurt und auch Türkgücü München.

Schalke hat mit großer Wahrscheinlichkeit ein Heimspiel

Zwischen diesen beiden Teams war die Entscheidung auch gefallen. Schalkes Gegner war "Bayern 2" - damit ist der beste BFV-Amateurvertreter gemeint, also der Tabellenführer der Regionalliga Bayern. Das Problem: Durch die Corona-Pandemie unterbrach der BFV die Saison und erklärte sie zu einer Saison 2019/2021. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung war Türkgücü Tabellenführer und wäre erster Anwärter auf die Pokal-Teilnahme gewesen.

Der BFV erklärte dann aber Türkgücü zum Aufsteiger in die 3. Liga und strich den Klub aus der Pokal-Wertung. Nun in der Pole Position: der neue Spitzenreiter Schweinfurt 05. Gegen diesen Beschluss protestierte Türkgücü - letztlich aber vergeblich. Am Sonntag, 13. September, kommt es nun um 15.30 Uhr zum Duell zwischen Schalke und Schweinfurt, Sky überträgt live. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird diese Partie in der Veltins-Arena ausgetragen. Die Bestätigung der Königsblauen dafür steht aber noch aus.

Das sagte BFV-Präsident Rainer Koch: "Das Spiel wird auf Schalke stattfinden. Ich glaube, das ist ein tolles Erlebnis für die Schweinfurter Spieler. Andererseits ist es sehr schade. Das sind natürlich immer die Highlight-Spiele für die Amateure. Das wäre ein riesiges Fußballfest in Schweinfurt geworden." Durch die strengen Corona-Regeln in Bayern wäre es aber ein Geisterspiel geworden. Allein für einen Kran zur besseren TV-Übertragung hätte Schweinfurt eine fünfstellige Summe aufbringen müssen. "So ist es kostengünstiger für die Amateurvereine", sagt Koch.

Schalke besiegte Schweinfurt im Sommer 2018 mit 2:0

Im Sommer 2018 standen sich Schweinfurt und Schalke schon einmal in der ersten Runde gegenüber. Die Schalker siegten glanzlos mit 2:0 - Nabil Bentaleb traf vom Elfmeterpunkt, zudem unterlief Schweinfurt ein Eigentor. Die Form der "Schnüdel" - so wird der Klub genannt - ist sehr gut. In der Generalprobe besiegte Schweinfurt den Drittligisten FC Ingolstadt mit 2:0.