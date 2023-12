Gelsenkirchen. Heute steigt das Biathlon-Spektakel in der Veltins-Arena auf Schalke. Es gibt es einige Neuerungen. Alle Infos zum Jubiläum des Events.

2002 hieß es aus nicht wenigen Ecken des Ruhrgebiets: Einen Biathlonwettbewerb in Gelsenkirchen zu veranstalten, in der Schalker Arena, das sei eine „verrückte“ Idee. Anfangs vielleicht. Aber vor nun 21 Jahren hat eine lange Geschichte angefangen. Heute feiert das weltgrößte Biathlonspektakel eine Runde Zahl, es findet zum 20. Mal in der Veltins-Arena statt. Passend zum Jubiläum wird in diesem Jahr die weltcuptaugliche Strecke erweitert. Sie führt künftig noch weiter in das beliebte Winterdorf hinein.

Biathlon auf Schalke: 1,3 km lange Loipe bis ins Winterdorf

Die rund 1,3 Kilometer lange Loipe führt mit einigen Kurven sowohl am Schießstand vorbei, mitten durch die Arena, als auch über das Außengelände. Durch eine Erweiterung verlängert sich der Streckenverlauf in diesem Jahr nach dem höchsten Anstieg noch weiter in das Winterdorf. So haben alle Fans die Möglichkeit, die schnelle Loipenabfahrt und die neue Kurve auf der Event-Fläche vor dem Schalker Stadion hautnah zu erleben. Durch die Verlängerung des Auslaufs wird die Loipe für die Biathlon-Teams noch anspruchsvoller.

Auf einer großen LED-Leinwand werden das Renngeschehen und die Schießeinlagen der Biathleten gezeigt. Ganz nah dran sind die Zuschauerinnen und Zuschauer, die einen Platz an der Außenstrecke am Auslauf des „Ruhrpottgletschers“ finden. Dort überwinden die Athleten den höchsten Streckenabschnitt von rund 30 Metern.

Biathlon auf Schalke heute live im TV: Alles zur Übertragung

Übertragen wird das Event auf Schalke heute live von der ARD. Ab 17:50 Uhr geht es mit dem Shoot Out für das Finale am Schießstand los. Im Rahmen der Sportschau können Zuschauerinnen und Zuschauer live dabei sein. Wer möchte, kann das Spektakel auch im Live-Stream via ard.de. verfolgen. Der Massenstart des Rennens beginnt um 18:15 Uhr.

Wie viele Zuschauer sind in der Arena auf Schalke dabei?

Es wird wieder voll. Die Veranstalter rechnen beim Biathlon auf Schalke mit 50.000 Besuchern in der Arena.

Biathlon auf Schalke: Internationale Topteams dabei

Zehn top und international besetzte Mixed-Teams treten an: Aus Deutschland sind als Spitzenleute aus dem Weltcup-Kader Roman Rees/Janina Hettich-Walz und Benedikt Doll/Hanna Kebinger dabei, für Norwegen treten Ingrid Landmark Tandrevold/Sturla Holm Lagrid an. Für Frankreich starten die Sieger aus 2022, Julia Simon und Fabien Claude, aktueller Staffel-Weltmeister. Theresa Hauser/Felix Leitner vertreten Österreich. Weitere Teams kommen aus Tschechien, Belgien, Slowenien, Ukraine und der Schweiz.

Das Gelände ist am Donnerstag, 28. Dezember, ab 12 Uhr geöffnet, die Veranstaltung soll gegen 23 Uhr enden. Im Rahmenprogramm tritt unter anderem Dauergast Olaf Henning auf, außerhalb der Arena steigt „die größte Après-Ski-Party des Ruhrgebiets“ und die ganze Zeit über sorgen die DJs Lars Bremken und Sebastian Hup in einer eigenen Party-Zone für Stimmung.

Schalke-Vorständin Rühl-Hamers: „Eine beeindruckende Zahl“

„20-mal Biathlon auf Schalke ist eine beeindruckende Zahl. Es macht uns stolz, dass wir eine so besondere Sportveranstaltung in der Veltins-Arena seit zwei Jahrzehnten mitentwickeln, gemeinsam mit den zahlreichen Partnern und Sponsoren umsetzen dürfen und über so viele Jahre etablieren konnten. Kaum ein anderes Sport-Event dieser Größenordnung erfreut sich seit 2002 einer solchen Beliebtheit. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Deutschen Skiverband unterstreicht auch die sportliche Relevanz der Biathlon WTC hier in Gelsenkirchen ganz besonders“, sagt Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands des FC Schalke 04, über die Veranstaltung.

Anreise zur Veltins-Arena und Parken: https://veltins-arena.de/service/anreise-parken/.

Biathlon auf Schalke: Wo gibt es Tickets?

Tickets für die bett1.de Biathlon World Team Challenge sind ab 19 Euro auf tickets.schalke04.de, über die Hotline 0209-97751877 und im ServiceCenter des FC Schalke 04 erhältlich. Weitere Info im Netz auf biathlon-aufschalke.de

