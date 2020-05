Bundesliga-Start mit dem Geisterderby Dortmund - Schalke?

Noch ist nicht sicher, wann die Bundesliga wieder loslegt – aber mittlerweile zeichnet sich ab, dass es zum Re-Start wohl gleich das Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 geben könnte.

Denn weil der Start jetzt frühestens am 16. Mai stattfinden wird, lohnt es sich eigentlich nicht mehr, dann noch in den ursprünglichen Spielplan einzusteigen – denn für den 16. Mai war bereits der 34. und letzte Spieltag angesetzt. Schalke hätte dann in Freiburg spielen sollen.

Der erste Plan lohnt sich jetzt nicht mehr

Zunächst war die Bundesliga davon ausgegangen, dass ein Re-Start mit den Spielen erfolgt, die ursprünglich an diesem Tag angesetzt waren. In den ersten Gedankenspielen vor einigen Wochen war das für Schalke: am 2. Mai ein Spiel in Frankfurt, für den 9. Mai ein Heimspiel gegen Wolfsburg und für den 16. Mai die Partie in Freiburg. Erst daran anschließend sollten die Spiele in der Reihenfolge ausgetragen werden, wie sie ab dem 26. Spieltag abgesagt wurden.

Weil sich aber alles weiter nach hinten verschoben hat, erscheint es jetzt logisch, dass es gleich mit dem 26. Spieltag weitergeht: Und das wäre dann das Geister-Derby zwischen Dortmund und Schalke. (MH)