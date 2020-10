BVB gegen Schalke 04: Alles, was Sie zum Derby wissen müssen

Dortmund/Gelsenkirchen. Borussia Dortmund trifft am Samstag im Revierderby auf Schalke 04. Interviews, TV - hier gibt es alle Informationen zur Mutter aller Derbys.

Am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga sind natürlich neun Paarungen angesetzt. Das 181. Revier-Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) stellt die übrigen Partien an diesem Wochenende allerdings in den Hintergrund. BVB gegen S04 ist ohnehin ein Spiel der Emotionen - diesmal sind im Duell der Ruhrpott-Rivalen allerdings auch die sportlichen Voraussetzungen so unterschiedlich wie lange nicht mehr.

BVB gegen Schalke: Alle News und Hintergründe zu Schalke 04

Schon seit Generationen zieht die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 die Fußballfans in ihren Bann. Beim letzten Aufeinandertreffen Mitte Mai, als der BVB die Königsblauen mit 4:0 demütigte, war es sogar ein Geisterderby. Diesmal sind trotz der hohen Corona-Infektionszahlen auch nur 300 Zuschauer zugelassen.

BVB gegen Schalke 04: Die Rahmendaten des Derbys

Partie: Borussia Dortmund gegen Schalke 04

Datum: 24. Oktober 2020

Anstoß: 18.30 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Schiedsrichter: wird noch bekannt gegeben

Was den Favoriten betrifft, so sind die Rollen vor dem Revierderby eigentlich klar verteilt: Schalke 04 wartet in der Bundesliga seit 20 Spielen auf einen Sieg, die Königsblauen sind nach vier Partien der neuen Saison mit einem Punkt und 2:16 Toren Vorletzter in der Tabelle. Der BVB hat neun Punkte auf dem Konto und ist Dritter hinter Spitzenreiter RB Leipzig und Titelverteidiger Bayern München. Allerdings hat die Mannschaft von Trainer Lucien Favre am Dienstag in der Champions League beim 1:3 gegen Lazio Rom einen herben Rückschlag erlitten.

BVB gegen Schalke: Alle News und Hintergründe zu Borussia Dortmund

Das Spiel zwischen dem Borussia Dortmund und Schalke 04 wird natürlich live im TV übertragen. Um das Revier-Derby allerdings schauen zu können, benötigen Sie ein Sky-Abo. Aktuelle Angebote und Preise finden Sie auf der Homepage des Pay-TV-Anbieters.

BVB gegen Schalke im TV - Die wichtigsten Infos

Übertragender TV-Sender: Sky

Beginn der Vorberichterstattung: 18.30 Uhr

Experte im Studio: Lothar Matthäus

Moderator: Sebastian Hellmann

Kommentator: Wolff Fuss

Das Derby kann selbstverständlich auch mobil verfolgt werden. Dafür benötigen Sie lediglich die Sky-Go-App. Diese steht in allen gängigen Stores zum Download bereit (etwa Apple-Store, Google-Play-Store).

Auch ohne Sky-Abo können Sie während des Bundesliga-Krachers zwischen dem BVB und Schalke 04 auf dem Laufenden bleiben - mit einem der zahlreichen Live-Ticker im Internet.

Auch die Funke Mediengruppe bietet einen solchen Ticker an. Dort werden Sie blitzschnell über alle wichtigen Ereignisse aus dem Spiel informiert - egal, ob Tore, Großchancen oder Schiedsrichterentscheidungen. Sie finden den Ticker hier. (ab)