BVB schockt FC Schalke 04 im U17-Derby und dreht das Spiel

Gelsenkirchen. Die U17-Junioren des FC Schalke 04 gehen gehen zwei Mal in Führung, verlieren aber 2:3 im Revierderby gegen den BVB.

Die U17-Mannschaften von Schalke 04 und Borussia Dortmund haben sich in der B-Junioren-Bundesliga ein packendes Duell und ein Torspektakel geliefert. Am Ende hieß es bei zum Teil strömendem Regen zwischen den Königsblauen und den Schwarz-Gelben 2:3 (2:2). Das S04-Team bleibt mit jetzt 29 Punkten Tabellenzweiter hinter Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen (33). Für die Mannschaft von S04-Coach Thomas Bertels, der am Sonntag seinen 37. Geburtstag feierte, war es die zweite Niederlage in Folge.

Schalke 04 geht zweimal in Führung

Die Königsblauen gingen nach Vorarbeit von Kayhan Sayman durch Torjäger Taycan Etcibasi, der den Ball geschickt an BVB-Torwart Leon Herdes vorbei schob, 1:0 in Führung. Die Schwarz-Gelben kamen durch einen Foulelfmeter von Diallo postwendend zum 1:1 (33.). Schalke schlug im U17-Derby erneut zu. Der technisch versierte Etcibasi nutzte eine Hereingabe von Yassin Hidraoui Akachar zur 2:1-Führung (39.), aber damit war das Torspektakel des ersten Durchgangs noch nicht beendet. Die Borussen-Talente schafften noch vor dem Pausentee den erneuten Ausgleich (43.).

Nach einem technischen Patzer von Dortmunds Torwart reagierte Taycan Etcibasi sofort, schoss den Ball aber aus halbrechter Position knapp am linken Pfosten vorbei (54.). Elf Zeigerumdrehungen später kam Kayhan Sayman bei einem Vorstoß im Dortmunder Strafraum zu Fall, aber Schiedsrichter Jan Peter Weßels sah keinen Ansatz für eine Elfmeter-Entscheidung, sondern zeigte Sayman wegen vermeintlicher Schwalbe die gelbe Karte.

Cena scheißt BVB zum Derbysieg

In der umkämpften Partie markierte der eingewechselte Valon Cena zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit das dritte Tor für die Dortmunder. Der BVB war über den starken Nick Cerny über die linke Seite nach vorne gekommen. Der Ball landete am zweiten Pfosten, wo Cena mühelos vollendete. Schalke agierte in der vierminütigen Nachspielzeit zu hektisch, so dass die Dortmunder am Ende über den Derby-Sieg jubelten.

