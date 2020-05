BVB und Schalke beginnen mit dem Mannschaftstraining

Dortmund/Gelsenkirchen. Der BVB und schalke intensivieren die Vorbereitung: Das Mannschaftstraining hat begonnen – und nun steht eine Quarantäne im Hotel an.

Den wohl größten Schritt auf dem Weg zum Neustart vollzogen Schalke 04 und Borussia Dortmund am Donnerstag: Die beiden Revierklubs, die gleich zum Auftakt gegeneinander antreten werden, stiegen nach Wochen des Einzel- und Kleingruppentrainings ins Mannschaftstraining ein. Nur etwas mehr als eine Woche bleibt nun bis zum Wiederbeginn. BVB-Trainer Lucien Favre will in dieser Zeit viele Trainingsspiele elf gegen elf veranstalten, damit seine Profis das verloren gegangene Gefühl dafür möglichst schnell zurückbekommen.

Am Wochenende gehen die Klubs dann in die von der Deutschen Fußball-Liga vorgeschriebene siebentägige Quarantäne. Schalke bezieht das Marriott-Hotel am Trainingsgelände, der BVB das Mannschaftshotel l’Arrivée.

Die Hotelzimmer werden nicht gereinigt

Auf so manche gewohnte Annehmlichkeit müssen die Profis dabei allerdings verzichten: So ist der Zugang zum Wellnessbereich, zu Fitnessräumen und zu Gemeinschaftsräumen wie der Bar untersagt. Die Zimmer werden nicht gereinigt, die Betten werden nicht gemacht, Handtücher sollen die Spieler selbst wechseln.

Außerdem schreibt die DFL vor, dass entweder das ganze Hotel oder zumindest einzelne Etagen exklusiv den Klubs zur Verfügung stehen, auch einen eigenen Eingang und Aufzug muss es geben. Schalke hat deswegen drei Etagen im Marriott-Hotel komplett belegt.

Auch die Klimaanlage ist geregelt

Und auch auf diesen drei Etagen sind strenge Vorschriften einzuhalten: Die Spieler und Betreuer müssen außerhalb ihrer Zimmer und des Essensraumes Mund-Nasen-Schutz tragen. Den Essensraum soll möglichst kein Hotelpersonal betreten, wenn die Spieler sich darin aufhalten. Das heißt: Das Essen wird hineingebracht, bevor die Spieler kommen; abgeräumt wird, wenn sie wieder gegangen sind.

Selbst die Einstellung der Klimaanlage ist geregelt, falls Räume nicht gelüftet werden können: 21 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60 Prozent. Und, für den einen oder anderen Spieler besonders wichtig: Die DFL rät in ihrem Konzept ausdrücklich zu großer Vorsicht, wenn Handys Tablets oder Spielkonsolen von anderen Personen verwendet werden.